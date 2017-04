Honestidad Valiente en entredicho

Por Francisco Garfias.

No se si Eva Cadena sea inocente “pero pendeja sí es”, nos dijo, tajante, Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo.

Su aseveración pareció confirmarse ayer, cuando la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, acudió en un Mercedes Benz a denunciar la difusión el video del medio millón que recibió de manos de una pelirroja desconocida, dizque para apoyar la causa de López Obrador.

Y no porque la señora Cadena no tenga derecho a andar en un auto de lujo, sino porque está bajo sospecha, después de recibir la “bolsita” repleta de billetes de gente que, dice, no conocía. La entrega de la lana se hizo el seis de abril, en el hotel Terra Nova de Coatzacoalcos.

Según ella, devolvió los 500 mil pesos a la pelirroja que se los dio, el ocho de abril. Pero esta vez en el Hotel Marriot de ese puerto.

El video, cuya intencionalidad es evidente, es el golpe más duro que le han asestado al líder en todas las encuestas sobre preferencias electorales para el 2018, según el ex gobernador de Puebla y presidente de la Comisión Política del PAN, Rafael Moreno Valle.

El Peje no vive sus mejores días. Su honestidad valiente está en entredicho. Delfina Gómez, la Morena ex candidata a gobernadora en el Estado de México, ya admitió que sí cobró el “diezmo” a trabajadores.

Fueron más de 13 millones de pesos, equivalente a 72 quincenas. El dinero, según Josefina Vázquez Mota, se lo dio a su jefe político, Higinio Martínez o a Morena.

“Un grupo de trabajadores, efectivamente, solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina de su salario y se hizo de manera tan legal que por eso están esos documentos”, admitió ayer la candidata obradorista.

Delfina ya había sido duramente criticada por haberse auto finiquitado como alcaldesa de Texcoco con 440 mil pesos.

* * *

Ya que estamos. López Obrador aceptó declarar en la indagatoria que la Fepade abrió sobre el medio millón que recibió Eva Cadena, pero pedirá que lo careen con el presidente Peña; con el secretario Miguel Osorio Chong, y con el ex mandatario Felipe Calderón.

“Que bien que me van a citar porque yo tengo derecho a pedir que vayan otras personas. Voy a acusar a Peña, a Salinas. Pediré que aclaren el negocio que hicieron con la compra de la empresa de Fertilizantes de Coatzacoalcos, que fueron 10 mil millones de pesos…

“Vamos a abrir el debate, que bueno, y sobre todo con el tema de la corrupción, porque es el cáncer que destruye al pueblo de México”, aseveró.

* * *

Tómelo con las reservas del caso. No hemos podido confirmarlo. Pero una fuente bien informada nos dijo que el EZLN considera postular a la actriz Ofelia Medina como su candidata presidencial en el 2018. “Es ella o la comandante Elisa”, nos dijo.

Desde hace muchos años la protagonista de la película “Frida, la Naturaleza Viva” cambió el glamour de la farándula, por la defensa de los grupos étnicos marginados.

* * *

De regreso con Xóchitl. Hablamos con la delegada en Miguel Hidalgo durante la concurrida presentación del libro “La Fuerza del Cambio”, de Rafael Moreno Valle, la noche del martes, en el majestuoso ex convento de las Vizcaínas. Hubo lleno, pero nadie del CEN del PAN.

Terminado el acto charlamos con la elocuente y cero inhibida jefa delegacional. Súbitamente se levantó la falda arriba de la rodilla derecha. Quería mostrar los tremendos moretones que le dejó su incursión en un tianguis de Tlalnepantla, controlado por priistas, hace ya 19 días.

Un individuo que identificó como Hugo Jesús López Castañeda, número de empleado 112442, adscrito a la Secretaría Particular de la presidencia municipal y comisionado a la Séptima Regiduría, fue el que la agarró a patadas a Xóchitl por hace campaña por Josefina.

¿Y sabe qué? Anda como si nada. Así se las gastan las autoridades de ese municipio controlado por el PRI. La alcaldesa se llama Aurora Ugalde.

Gálvez se metió al tianguis, ubicado en la vía pública, para hacer campaña a favor de Josefina.

** *

A Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, ya lo expulsaron del PRI. No podía ser de otra manera. El ex presidente del tricolor se postuló a diputado local por el Partido Joven de Coahuila. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidió echarlo en la sesión ordinaria que celebró ayer en el edificio de Insurgentes Norte.

La citada comisión está integrada por Fernando Díaz Calles, Arturo Zamora, Arturo Ugalde, Mónica Clara Molina, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Laura Ivonne Zapata, y Omar Víctor Cuesta.

Moreira presidió al PRI de marzo a diciembre del 2011. Renunció a presidencia del otrora partidazo debido a las presiones derivadas de las acusaciones de corrupción que se le hicieron, luego de que se dio a conocer el desproporcionado crecimiento de la deuda de Coahuila, en un escándalo conocido como “Moreirazo”.

Fin.