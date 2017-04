Trump considera “muy posible” lograr un acuerdo con México y Canadá por TLCAN

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy como “muy posible” lograr un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, pues aseguró que las relaciones entre los tres países son buenas.

Ntx.

.@FLOTUS Melania and I were honored to welcome Argentina President @MauricioMacri and First Lady Juliana Awada to the @WhiteHouse today???? pic.twitter.com/9cuZJ9egg0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017