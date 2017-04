‘Europa, en riesgo de disolverse’: Papa Francisco

Roma. El papa Francisco considera que el populismo, un concepto que ha tenido que “reaprender”, es “un problema de Europa y de la Unión Europea”, de la que dijo que corre el riesgo de “diluirse”.

El pontífice argentino admitió a los medios, que viajaban en el avión en el que voló de regreso a Roma desde El Cairo, que el concepto de populismo “en Latinoamérica tiene otro significado” y que por eso ha necesitado reconsiderar lo que conlleva.

El papa había aludido a los peligros que plantean los “populismos demagogos” en uno de sus discursos pronunciados en la capital egipcia y habló a partir una pregunta sobre ellos de cuál es en su opinión la situación del Viejo Continente.

“Es verdad que Europa está en peligro de disolverse, esto es verdad, lo he dicho claramente”, recordó el papa, quien aludió a los discursos que, sobre Europa, pronunció en el pasado al recibir, en abril de 2016, el premio Carlomagno.

“Es un problema de Europa y es un problema de la Unión Europea después. Lo que he dicho sobre Europa no lo repetiré, lo he dicho creo que cuatro veces: dos en Estrasburgo, una (al recibir en Roma el premio) Carlomagno y al comienzo de las celebraciones del sesenta aniversario (de la Unión Europea, el pasado marzo, también en Roma)”.

“Ahí está todo lo que he dicho sobre Europa”, recordó el papa, quien agregó que sobre este continente ha hablado ya “últimamente sin matices”.

“Tenemos que meditar sobre eso, una Europa que va del Atlántico a los Urales, que hay un problema que asusta a Europa y que quizás alimenta el problema de la inmigración”, continuó.

“Esto es verdad, pero no olvidemos que Europa se hizo con los inmigrantes, siglos y siglos de inmigrantes… ¡somos nosotros! Pero es un problema que se debe estudiar bien, también respetar las opiniones, opiniones honestas, con una discusión política con mayúscula, grande, con la política grande” finalizó.

