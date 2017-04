¡Que solo está usted, señor Gobernador!

Por Miryam Gomezcésar.

En la culminación del periodo vacacional, una turbulenta semana recrudecida por la violencia en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, empañó los actos públicos agendados al Gobernador Carlos Joaquín González, y no es para menos, a 7 meses de su gestión, es acosado. La insistente reiteración de la comunidad de concretar los compromisos anunciados en su presentación, lo persigue sin remedio.

Bastaron un par de días para que el asesinato de la joven turista argentina Cintia Vanesa González, encontrada dentro de una caja de cartón en una cuartería de la colonia Luis Donaldo Colosio y los dos motines en la cárcel de Playa del Carmen, así como las ejecuciones perpetradas en las calles de Cancún, para que cayera sobre el mandatario una copiosa lluvia de señalamientos y reclamos.

Hay necesidad de poner un ¡Hasta aquí! a la incompetencia de sus funcionarios, una decisión impostergable. En medio de la refriega en los motines, la policía encontró dentro del reclusorio armas, droga, teléfonos celulares y hubo heridos, pero también muertos.

Lo que sucede en las cárceles municipales del estado es un reflejo del daño institucional. Una manta encontrada más tarde por elementos de la policía municipal cerca de la calle 90 con boulevard Playa del Carmen la mañana del jueves con un temerario mensaje que involucra a la directora del cautiverio, resalta la cruda realidad que se vive dentro y fuera de los presidios (cita textual).

“SE LOS VA CARGAR LA VERGA A TODOS LOS QUE PROVOCARON ES MOTIN JUNTO CON LA DIRECTORA “LUISA” YA K EN LAS CONYUGALES ME OFRECIAS PROTECION MALDITA PERRA TRAICIONERA LE VA CARGAR LA VERGA A TODA LA JENTE DEL PENAL DE PLAYA Y CON SU FAMILIA. ATT EL COMANDANTE “OSVALDO” ROBALO MAURO Z-14 MORSA.”.

No basta con la remoción de la directora del Centro de Retención Municipal, Emma Luisa Robles Uízar, porque el desorden viene de antaño, continúa y seguirá. Es un jugoso negocio interno, clandestino, controlado y ambicionado, un secreto a voces que todos conocen y comentan con sigilo, también de su largo caudal de beneficiados.

Así, mientras las ejecuciones tiñen de púrpura el asfalto, en las calles del paraíso yacen un par cuerpos, son víctimas de la violencia, uno es de un menor de edad, otro, de su madre. En la ciudad hay desconcierto. El desolador llanto de una niña sobreviviente aterra. El que se ríe se lleva, dicen algunos con descaro, otros llaman daños colaterales a las víctimas inocentes. Cada vez la saña de los criminales sube de tono, cualquiera está en riesgo y las autoridades lo saben.

Preocupados por estar en los eventos oficiales lo más cerca posible a Carlos Joaquín, los funcionarios, legisladores y mandatarios municipales juegan a compartir la consternación de la comunidad, pero en los hechos, viven con la conciencia de su simulación, que es humillante, mientras el crimen organizado muestra su furia sin descanso ¡Vaya ironía!

Carlos Joaquín se ve retraído, tiene el semblante cansado, inconforme, no se ve a gusto, quisiera tener una vara mágica que hiciera aparecer los resultados que los ciudadanos esperan, su gente no lo ayuda y él no avanza como quisiera.

Mientras el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, se pelea con periodistas, los diputados se placean sin recato al tiempo de usar el recinto parlamentario como jardín de niños, los funcionarios asidos a su sueño futurista se concentran en arrebatar candidaturas, en los municipios cada quien a su manera hace de este su año de hidalgo, por ende, los ciudadanos son acosados por la policía, él vive consciente de las complicaciones de la tensa situación que aun siendo el gobernador, sabe que la mayoría que lo rodea ni lo ayuda, ni se interesa en hacer algo para que su jefe logre recuperar la fe perdida.

Sabe que requiere un proyecto y un interlocutor que le permita calmar el coraje de los desanimados, que no son pocos y presionan mucho, mientras logra destrabar el enredo de los juicios políticos a los magistrados electorales que lograron ampararse por obra y gracia de la fidelidad felixista en el Poder Judicial.

Los pleitos interinstitucionales desequilibran cuando revelan verdades difíciles de creer pero que ahí están como lunares de la incipiente democracia, como cuando la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca en conferencia de prensa desde las instalaciones del senado de la república dijo que denunció al Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas y al entonces magistrado del Poder Judicial Carlos Lima Carvajal, por acoso, hostigamiento y amenazas por negarse a acatar una línea de control impuesta para que en pleno proceso electoral del 2016, en que se renovarían la gubernatura, la legislatura y las presidencias municipales, la presionaron para que en su calidad de consejera apoyara al PRI y a la coalición con el PVEM, aduciendo que su plaza laboral se la debía al él y al entonces mandatario Roberto Borge Angulo.

Esas acciones que ponen en duda la transparencia de los resultados electorales del 2016, también permiten entender la razón que hizo salir de la sala del Congreso a las diputadas priístas que prefirieron abstenerse de votar la integración de las Comisiones que estudiarán la procedencia de las peticiones de juicio político contra los magispriados felixborgistas, y es que su triunfo también queda en duda.

Mientras la vorágine tropical sucede, la información que emana de la Fiscalía General del Estado sobre sobre la vinculación de policías locales en la planeación de la balacera en el Blue Parrot de Playa del Carmen causó escozor. Es un tema tan delicado que se considera que la advertencia del gobierno británico sobre los graves problemas de la delincuencia y la violencia en México (emitida en su página virtual https://www.gov.uk/foreign- travel-advice/mexico/safety- and-security ), que incluye entre los principales destinos a Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, atrajo la atención del gobierno y los sectores que exigen acciones inmediatas para evitar el desbordamiento del desorden, un tema que alimenta todos los días la nota roja de los informativos.

El documento que menciona los riesgos de viajar a Cancún y la Riviera Maya se une a la percepción de una cruda realidad que arriesga la estabilidad y justifica los reclamos generalizados de los habitantes de la zona norte de Quintana Roo.

El detallado texto trata con sutileza el problema inmobiliario donde, pese al esfuerzo de las autoridades, la presencia del crimen organizado también sentó sus reales. Por lo anterior, la fatiga que domina el ánimo del mandatario refleja dos cosas: falta de decisión o temor a sus consecuencias. Es una bomba de tiempo.