EPN y Osorio Chong, detrás de narcomanta: López Obrador

México.- Durante un acto de campaña a favor de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, en el municipio de Acolman, el dirigente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presunto narcomensaje en su contra dejado la madrugada, fue obra de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

En el mitin, el ex jefe de gobierno a la Ciudad de México declaró que ‘La Familia Unida’, “los que firmaron la manta para amenazarnos aquí en Acolman y para llamar la atención quemaron un carro”, son los integrantes de lo que él denomina como ‘La mafia del poder’.

“Desde Acolman les decimos que nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer; vamos a seguir adelante. Sus videos, todas esas porquerías que hacen y que fraguan, se traman desde Los Pinos porque el jefe de la mafia del poder es Peña Nieto, el jefe de la familia unida”, aseveró el político tabasqueño.

Y agregó que en el hecho intimidatorio también tuvo participación “su operador, el fontanero, el que hace el trabajo sucio Osorio Chong, el Secretario de Gobernación”.

No obstante, López Obrador expresó que a pesar de ello, seguirá “adelante porque, además de que estamos luchando por la justicia y por el prójimo, estamos buscando que haya paz y tranquilidad en el país”.

A través de su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial publicó un mensaje en el que destacó que “’la familia unida’ es el PRIAN. La banda de malhechores que no quiere dejar de robar. “La patria es primero”. “Me quiebro pero no me doblo””.

Redacción/SDP