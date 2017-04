Programas sociales son un derecho, no un regalo, afirma Vázquez Mota

México. La candidata del PAN al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, pidió a los mexiquenses no dejarse engañar por quienes los amenazan con quitarles sus beneficios sociales.

“No se dejen engañar. La nueva mentira es decir que vamos a quitar los programas sociales. Esto es totalmente falso. Lo que vamos a quitar son las amenazas, los chantajes y los condicionamientos que ellos hacen con los programas sociales”, aseveró.

La abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que como titular de la Secretaría de Desarrollo Social federal implementó el programa Oportunidades, que ayudó a millones de familias a superar la pobreza en el país.

“Como secretaria de Desarrollo Social acompañé a nueve millones de mexicanos a superar la pobreza extrema y aquí, en el Estado de México, a medio millón de familias”, enfatizó la panista.

La candidata de Acción Nacional dejó en claro que ella sabe lo que le duele al Estado de México y que sabe cómo resolver sus problemas, porque tiene la experiencia y convicción de que se puede hacer más que un cambio.

“Tengo la experiencia para gobernar, lo he demostrado y lo he hecho con resultados probados. Además, que quede claro: los apoyos sociales no son un regalo del gobierno, sino un derecho de las personas y las comunidades, que gracias a mi gobierno van mejorar”, concluyó.