Requisitos para tener un hijo

Hoy se celebra, en nuestro país, el Día del Niño. En relación con esta fecha, convencionalmente se piensa que la infancia es la etapa más feliz de los seres humanos, cosa que a veces es cierta, sólo a veces, porque muchas personas descubren desde la infancia los horrores de la violencia, la guerra, el hambre, la miseria, el maltrato y/o la explotación.

También se suele pensar que, durante la infancia, los seres humanos despliegan grandes dosis de inocencia, cosa que también es cierta sólo a veces, ya que muchos niños también pueden incurrir en conductas crueles, despiadadas y degradantes. Cómo no recordar, a este respecto, El señor de las moscas (1954), de William Golding.

Así, pues, ni felicidad ni inocencia del todo. Cada quien tendrá que escribir su propia historia al respecto.

Como sea, y echando un vistazo a nuestro alrededor, conviene reflexionar en torno a un tema de gran importancia para nuestros tiempos: ¿qué requisitos deberían cumplir todas las personas para tener un hijo?

La pregunta es esencial, sobre todo para nuestros tiempos, porque hoy en día el mundo sigue siendo una máquina ciega para parir seres humanos. Parir y parir y parir y parir…

El mundo es una máquina de parir.

En el año 1800, en el mundo había mil millones de seres humanos. Hoy en día somos 7,400 millones de personas. Eso quiere decir que, en poco más de dos siglos, la población de la Tierra se ha multiplicado por siete… ¡multiplicado por siete!

Somos muchos y seremos muchos más, porque la máquina de parir no se detiene. Además, es en los países más atrasados en donde las personas más hijos tienen, agravando, claro está, las condiciones de pobreza y marginación.

A esto hay que agregarle que el acelerado desarrollo tecnológico cada vez hace más prescindibles a muchos millones de seres humanos. La automatización hace innecesarias a muchas personas, salvo como consumidores; pero resulta que son consumidores que no pueden consumir porque no tienen recursos para ello: las máquinas los han marginado dentro del sistema económico y no tienen con qué comprar todo lo que el mercado les ofrece.

Paradojas del capitalismo contemporáneo, que ciertamente no se va a detener sólo porque unos cuantos millones de seres humanos se mueran de inanición al año. El “excedente” de seres humanos jamás detendrá al proceso de maquinización. Ya saben ustedes, se trata del Monstruo de Frankenstein: la creatura que termina acabando con su creador.

En estas condiciones sociales, que no se modificarán sólo porque nos escandalicemos de ellas, por supuesto que resulta obligatoria una pregunta incómoda: ¿qué deberíamos hacer con nuestra capacidad reproductora?

Se habla mucho de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Pura basura de discursos oficialistas: la larga lista de lo que los infantes deben tener para “ser felices”, como si los satisfactores cayeran del cielo o se dieran en macetas.

Y si pensamos bien este asunto, debería quedarnos claro que para tener un hijo se necesita: dinero, tiempo, energía y paciencia. Quien no tenga cantidades suficientes de todo esto debería abstenerse de procrear. Así de simple.

Volteen a su alrededor y se darán cuenta de que buena parte del actual drama humano se debe a que muchas personas traen al mundo, de forma irresponsable, a chamacos que no pueden mantener. No tienen dinero ni para cubrir sus propias necesidades… ¡ah, pero ya traen nuevas bocas que alimentar!

¿Qué le pasa a toda esta gente? ¿Qué pinche forma de vivir es ésa?

En un mundo de gente racional y responsable, nadie procrearía salvo que contara con ahorros suficientes para cubrir las necesidades de los nuevos habitantes planetarios, al menos hasta que éstos pudieran valerse por sí mismos. Un fideicomiso sería lo idóneo. Pero lo dije bien: en un mundo de gente racional y responsable.

Lo que vemos en la realidad, como nota dominante, es a una bola de individuos irresponsables que traen escuincles al mundo sólo para sufrir privaciones en cadena, esperando que todas sus necesidades se las sufrague esa fantasmagoría llamada “Dios” o algún politiquero populista, de los que abundan hoy en día.

¡Y tiempo! Los niños demandan tiempo, mucho tiempo. La crianza demanda altas cantidades de tiempo. Para atender necesidades y formar buenos hábitos se necesita tiempo. Y tiempo para los infantes es lo que no tienen los papis y las mamis de nuestros días. Ellos salen a buscar el “éxito” y ellas el “empoderamiento”. Claro, también salen en busca del dinero para subsistir.

Y los chamacos se quedan a cargo de los abuelos y/o las abuelas, de las nanas, de los vecinos, de las tías y los tíos, de las primas, de los hermanos mayores (que muchas veces siguen siendo niños), de la escuela de tiempo completo, de la calle, de la televisión, del encierro habitacional, de la iglesia (con cura pederasta incluido), etc.

Poco dinero y poco tiempo para los chamacos. Una bomba de alta explosividad. Pero la gente no lo entiende y sigue la “paridera”.

¿Y qué decir de la energía? Los niños son muy energéticos y demanda mucha energía. Y los padres y las madres no suelen tenerla: están muy cansados debido a sus trabajos mal pagados de horarios alargados. Prácticamente llegan a sus casas sólo para ver si los mocosos siguen vivos y para lanzar algunos gritos “correctivos”.

Algunos padres y algunas madres tratarán de sacarse la espinita de la culpa, y llevarán a sus chamacos al parque el fin de semana, para que el infante estire las piernas “un rato”, para que el infante se acuerde de que tiene piernas tras muchos días de encierro.

Y sólo falta la paciencia. Quien quiera educar a un niño necesitará paciencia en grado extremo, porque los buenos hábitos no se generan de la noche a la mañana. La construcción de una personalidad fuerte, responsable, autónoma, equilibrada, segura e inteligente en el infante demanda, por parte del adulto que lo educa, la virtud de mantenerse ecuánime y sereno ante la frustración inmediata, para reiniciar y repetir ante los niños, una y otra vez, de nuevo, sin agüitarse ni desesperarse, las lecciones esenciales de la vida.

Mis queridos lectores: como podrán darse cuenta, para tener hijos se necesitan muchas cosas que muchísimas personas no tienen. Esto es más que evidente. Y en parte por eso el mundo está tan jodido: porque hay millones de personas que no pueden ni con sus propias existencias y ya traen otras a cuestas.

Si ustedes, amables lectores, ya tienen hijos, traten de no ser tan omisos. Y, si no los tienen, piénselo dos veces antes de tenerlos. Tener hijos es una gran responsabilidad, no apta para gente irresponsable.

Créanme que al mundo no le hace población. De hecho, ya somos un chingo. Lo que le hace falta es gente racional y responsable.