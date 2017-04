“Stanley Kubrick: La exposición” abrirá mañana en su horario habitual

México. A un mes de que concluya su exhibición en la Cineteca Nacional, “Stanley Kubrick: La exposición” podrá apreciarse mañana lunes por única ocasión en su horario habitual, de 12:00 a 21:00 horas, por lo que se pide a los interesados en asistir que tomen en cuenta que el recorrido es de dos horas aproximadamente.

A lo largo de la muestra, que cuenta con visitas guiadas y que abre de martes a domingo solamente, se pueden apreciar más de 900 piezas, entre proyecciones, objetos originales, fotografías, vestuario e indumentaria utilizada en las filmaciones del famoso creador estadunidense.

De acuerdo con información emitida por Cineteca Nacional, la exposición llega a la Ciudad de México en colaboración con el Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main y con el apoyo de The Stanley Kubrick Archive, University of the Arts London y Warner Bros. Entertainment.

La muestra, que se ha presentado ya en ciudades como San Francisco, Monterrey, Seúl, Toronto, Cracovia, São Paulo, Los Ángeles, Ámsterdam y París, concluirá su periodo de exhibición el próximo 29 de mayo, sin embargo, la Cineteca está en pláticas para que se amplíe dado el interés que ha generado el universo creativo de Kubrick.

La curaduría está a cargo de Hans Peter Reichmann, curador en jefe de la exposición, y Tim Heptner, co-curador y gerente internacional de la misma. Ambos son representantes del Deutsches Filmmuseum.

Pero también participan el crítico e investigador Juan Arturo Brennan y José Antonio Valdés, Subdirector de Información de la Cineteca, co-curadores para la versión que albergará La Galería.

La exhibición está conformada por 16 secciones, entre las que destacan “Lolita”, “Naranja mecánica”, “Cara de guerra”, “El resplandor” y “Ojos bien cerrados”, además de que contempla proyecciones de gran formato, objetos originales como guiones, maquetas, documentos personales, fotografías y vestuario.

Como complemento, la Cineteca Nacional ha re-editado el catálogo “Stanley Kubrick: La Exposición”, versión en español del catálogo original de la exposición editado por el Filmmuseum que da cuenta no sólo del material incluido en la exhibición sino también del inmenso mundo contenido en los archivos que resguardan material fotográfico e información de las diferentes etapas y proyectos del cineasta.

Asimismo, para optimizar la experiencia del público se ha preparado un programa de mano con la información esencial acerca de esta exhibición, la retrospectiva y las charlas programadas con especialistas y directores, y a través de la app “Stanley Kubrick” se ofrecen audios complementarios a la muestra.