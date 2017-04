Trump, molesto por persistentes pruebas de Norcorea con misiles balísticos

Washington. El presidente Donald Trump externó su malestar por la decisión de Corea del Norte de continuar adelante con sus pruebas con misiles balísticos, pero evitó anticipar si su gobierno responderá militarmente para confrontar la amenaza que ello representa.

“No voy a estar feliz si hace una prueba nuclear, no estaré feliz, y puedo decir también, no creo que el presidente de China (Xi Jinping), que es un hombre muy respetado, tampoco estará feliz”, dijo Trump en una entrevista difundida este domingo por el programa “Face the Nation” de la cadena CBS.

La semana pasada Corea del Norte realizó una nueva aunque fallida prueba con un misil balístico, en una abierta muestra de desafio a las advertencias de Estados Unidos de que no lo tolerará y este domingo Trump evitó responder si su gobierno tuvo que ver con este fracaso.

Cuestionado sobre si su malestar por la persistencia de esas pruebas con misiles significa que Estados Unidos iniciará acciones militares contra el régimen de Pyongyang para detenerlo, el mandatario estadunidense fue vago.

“No lo sé. Quiero decir, ya veremos”, indicó Trump, quien defendió su falta de claridad indicando que esa es su manera de operar: “no quiero que la gente sepa lo que pienso”.

Sus comentarios parecieron marcar un distanciamiento de sus declaraciones de días recientes en el sentido de que Estados Unidos podría “terminar teniendo un conflicto mayor con Corea del Norte”.

Estados Unidos ha movilizado una flota naval compuesta por un portaviones, varios destructores y un submarino a aguas de la península coreana buscando elevar la presión para que Pyongyang ponga fin a estas pruebas, sin aparente resultado hasta ahora.

Además de la presión militar Trump ha recurrido a la mediación de China para lograr que Corea del Norte desista de estas pruebas, confiando que la dependencia comercial de ese régimen sobre Beijing logrará ese cometido.

El mandatario reconoció abiertamente estar utilizando sus negociaciones comerciales con China para lograr su ayuda a la crisis norcoreana, en contraste con la amenaza que hizo durante la campaña presidencial de declarar a ese país un manipulador de la moneda.

“Se imaginan si digo ‘¿cómo van con Corea del Norte?. Por cierto, vamos a anunciar mañana que ustedes están manipulando la moneda’”, cuestionó al ser interrogado de manera repetida sobre su cambio de postura.

Durante la entrevista Trump externó empatía por el líder norcoreano Kim Jong Un, incluso profesando admiración por la manera como el joven líder ha sobrevivido llevando las riendas del poder en esa nación.

“A mucha gente no le gusta cuando lo digo, pero él era un joven de 26 ó 27 años cuando el tomó el poder de su padre, cuando murió su padre, y obviamente está lidiando con gente muy dura, en particular los generales”, dijo el mandatario.

Trump aseguró que dada su corta edad, muchas personas al interior de ese régimen trataron de quitarle el poder, “ya fuera su tío o cualquier otra persona, y él fue capaz de mantenerse. Así que, obviamente, es una persona bastante inteligente”.