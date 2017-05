“Casarse con quien considere que ser escritor es trabajo”: sugiere Ford

Bogotá.- El escritor estadounidense Richard Ford, quien es invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), entregó una serie de consejos a las nuevas generaciones de escritores, al tiempo que leyó un fragmento de su próxima novela titulada “Gone”.

Entre risas y aplausos, el autor entregó ocho recomendaciones para aquellos que aspiran a una carrera como escritores: “No tener hijos, casarse con alguien que tenga trabajo y que considere que ser escritor es un trabajo”.

“Nunca escribir bajo el efecto del alcohol. No escribir cuando estén cansados. Nunca discutir con quien compartes vivienda. No competir con otros. No envidiar a quienes tienen buena fortuna”, agregó.

Sobre todas las cosas, “pensar que lo que estás haciendo es lo más importante del mundo y que es relevante para tu vida y la de los demás”.

Ford, ganador del Premio Pulitzer (1996) y del Princesa de Asturias de las Letras (2016), conversó en la FILBo con Valerie Miles, directora de la Revista Granta en español, sobre su vida y obra.

El escritor estadunidense leyó además la primera página de su próxima novela, “Gone”, dedicada a su padre. “Mi padre era maravilloso, pero era un viajero constante por su profesión de vendedor. Lo recuerdo como alguien ausente y la ausencia terminó convirtiéndose en presencia”, dijo.

Ford nació en Misisipi, una zona que sufrió los estragos de la esclavitud, por lo que se vio siempre forzado a huir de su pasado. La literatura llegó entonces para permitirle vivir en el presente, pues confiesa que el acto de escribir hace que todo a su alrededor desaparezca y que el tiempo se detenga.

Gracias a este poder de las letras, Ford se refugió en sus relatos y hasta el día de hoy, con 73 años, ha escrito 13 obras, entre novelas y cuentos cortos.

“Con cada libro he dado lo mejor de mí y lo he escrito de la mejor manera que he podido”, afirmó, por lo que no puede escoger un favorito, sino tomar cada libro para ser cada vez un mejor escritor, consejo que le da a sus estudiantes de Literatura en la Universidad de Columbia.

Ford escribe sobre los temas que considera más relevantes para el hombre: asuntos de vida o muerte, volverse viejo y volverse joven, y lo hace de una manera comprensible para que el lector quiera terminar el libro. “Abre mi libro y léelo hasta el final y ahí soy exitoso, no ganando premios”, dijo.

Invitó a los escritores a seguir escribiendo a pesar de las dificultades, pues afirma que solo de esa manera se puede llegar a lugares a los que no se ha llegado antes.

Confesó que es disléxico, que repitió tercero de primaria y que es un lector lento, pero que gracias a eso aumentó su placer por la lectura y entendió el lenguaje de manera diferente.