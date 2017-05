OMGYes el sitio web que ayuda a las mujeres a conseguir más y mejores orgasmos

A finales de 2015, Lydia Daniller y su amigo Rob Perkins lanzaron una página web que rompe con los tabúes relacionados con el placer sexual de las mujeres a partir de una investigación que las acerca a descubrir diversas formas de conseguir el placer a través del conocimiento de su cuerpo, ¿su nombre? OMGYes

La página ofrece a los usuarios (por una costo único de 39 dólares) una biblioteca con más de 40 videos instructivos e interactivos cuyas protagonistas son una serie de mujeres que se ofrecieron como voluntarias para develar las técnicas de masturbación que pueden acercar paulatinamente al control y obtención de un orgasmo. El nombre proviene de las iniciales OMG (Oh My God) Oh dios mio en español y YES, si en español.

“En general, cuando se trata del placer sexual la gente reacciona automáticamente como si fuera algo indecente. Hay una idea arraigada de que es inadecuado hablar e investigar sobre el tema, y por eso nunca ha sido estudiado por grandes instituciones”, afirma Rob, en una entrevista recopilada por Vice.

Los videos no son exclusivos para el uso de mujeres a través de la masturbación, sino que ayudan a lograr que sus parejas exploren y dominen diversas técnicas que hagan de la relación sexual una experiencia sumamente satisfactoria.

Visita el sitio aquí: https://www.omgyes.com/es/