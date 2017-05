Truena Rodríguez Prats contra Calderón y el “mierdita” de Madero

Por Francisco Garfias.

Juan José Rodríguez Prats tronó contra Felipe Calderón, después de escuchar el audio que dio a conocer ayer El Universal y leer la nota de Fernando Mayolo en Reforma, sobre lo ocurrido en la sesión del Consejo Nacional del PAN el sábado pasado.

A pesar de que hubo un acuerdo de no decir nada del enfrentamiento verbal que allí se produjo. Ambos medios reportan que el ex presidente de la República amenazó con dejar al PAN, con el argumento de que el jefe panista, Ricardo Anaya es parcial en su forma de conducirse frente a las aspiraciones presidenciales de su esposa, Margarita Zavala.

Al político tabasqueño no le gustó el amague de Felipe “a quien el PAN le dio todo”, ni la forma como se expresó de su persona.

“Me reclama haberme dado trabajo en la Secretaría del Trabajo. Nunca trabajé allí. Estuve una semana por recomendación de Diódoro Carrasco. Me salí cuando me di cuenta quien era Javier Lozano. Me refugié en la Fundación Rafael Preciado (del PAN) con un sueldo de 40 mil pesos”, nos dijo el ex senador del PAN.

Juan José niega también que Felipe lo haya invitado a sumarse a Acción Nacional después de que dejó el PRI cuando, confiesa. No lo hicieron Senador. Dice que tenía un abanico de opciones para irse, que incluía a López Obrador. Paisanaje obliga.

Se decidió por el azul. “Yo toqué la puerta del partido. Allí está el prólogo que escribió Carlos Castillo Peraza en el que cuenta como llegue al PAN”, nos dijo.

El tabasqueño sabe que la molestia de Felipe en contra suya es porque el sábado, en la reunión del Consejo Nacional, le reclamó haber “impuesto” como jefes nacionales a Germán Martínez, Cesar Nava; y de intentar lo mismo, sin éxito con Roberto Gil y con Ernesto Cordero como aspirante presidencial. “Ahora nos quiere imponer a Margarita y amaga con irse si no ponen a su esposa”, dijo.

Otro agravio que denuncia el tabasqueño, ocurrió después de que comentara en el desaparecido programa de Brozo, donde participaba en la sección Debatitlán, que Felipe tenía que entender que “en el PAN no somos un rebaño de Corderos”. Eso le costó la diputación, asegura.

El entonces presidente lo dejó fuera de la diputación plurinominal, apoyado por el “mierdita” de Madero; y por Ernesto Cordero.

En la primera ronda de las votaciones había salido empatado con Juan Bueno Torio. Vino la segunda. Felipe lanzó a los consejeros la consigna de votar por el veracruzano. Este le ganó al tabasqueño por 26 votos a 17.

Ya encarrerado. Juan José recuerda una charla que sostuvo con el fallecido Alonso Lujambio cuando era uno de los aspirantes del PAN a la presidencia de la República.

“Viejito, no se que quiere el Presidente (Calderón) de mi, que participe o decline”, le dijo Alonso.

El entonces titular de Educación no andaba lejos en sus preocupaciones. El 21 de agosto del 2015 le pidió que declinara. El 29 lo hizo “sin amargura”, de acuerdo al comunicado que publicó. Pero la verdad era que para Lujambio “fue la peor semana de su vida”, asegura Juan José.

Nada sabía aún Lujambio del cáncer que lo mató.

Según el panista tabasqueño, la estrategia de Felipe para dejar a su delfín Cordero es esa: pedir que declinaran los otros aspirantes para llegar con un “candidato único”.

Pero le falló con Josefina Vázquez Mota cuando le ganó la candidatura a Ernesto Cordero.

A Josefina la “abandonó” Calderón en plena campaña. Al rebelde Manuel Espino lo obligó a irse antes de que terminara su gestión.

Ya que estamos. Un panel de lujo presentará, el jueves 11 de mayo, dos libros de Juan José: la cuarta edición “Ruiz Cortines” y el que se titula “Cartas a un Joven Político”, cuyo prólogo escribió el brillante Jesús Silva Herzog Márquez. Estarán Ricardo Anaya, Agustín Basave y Emilio Chuayffet. El moderador será el mismísimo Miguel Ángel Porrúa.

El tabasqueño quería que la presentación fuera en Casa Lamm, pero costaba muy caro. Probablemente se haga en un salón del Senado.

* * *

Emilio Gamboa reconoció los acuerdos para nombrar al Fiscal Anticorrupción en el pasado período ordinario de sesiones. “No se alcanzaron”, lamentó. Pero no quita el dedo del renglón.

El coordinador de los senadores del PRI nos asegura va a seguir privilegiando la política, el diálogo y la negociación, a fin de que la elección del fiscal –hombre o mujer– pueda darse en un periodo extraordinario.

“Queremos alcanzar el mayor consenso posible para elegir por unanimidad a este fiscal”, puntualizó uno de los políticos priistas que más cerca esta del presidente Peña.

* * *

No se ve como poner un alto a la delincuencia en esta Ciudad de México. Ayer fue asaltado con violencia Isaías Robles, reportero con Carmen Aristegui. Ocurrió en Eje 5 y Plutarco Elías Calles.

Tache para el jefe de gobierno. Yo mismo he sido víctima de cuatro asaltos. Tres a mano armada en la calle. Una a casa habitación. Mancera nunca me hizo el paro como a Laura Zapata o a otros. Mis pertenecías y el carro nuevo que me quitaron nunca los recuperé.

¿Y así quiere ser Presidente?

Fin.