Diputado veracruzano dice tener elementos sólidos para defenderse

México.- El diputado Antonio Tarek Abdalá -extesorero del gobierno de Veracruz en la administración de Javier Duarte de Ochoa- aseguró que se seguirá defendiendo en todos los sentidos que se le requiera y dijo tener elementos sólidos para ello.

En entrevista aseguró que ha presentando “un número importante de muestras de cómo fue mi trabajo al frente de la Tesorería de Veracruz.

“Estoy en espera de que sigan analizando los temas y seguiremos defendiéndonos como lo hemos venido haciendo, en todos los sentidos en los cuales se nos requiera”, subrayó.

Rechazó que haya impunidad y consideró que, al contrario, ha demostrado “con documentos que tenemos la razón y vamos a seguir peleando para seguir demostrándolo”.

En cuanto al amparo que obtuvo, explicó que “se deriva del hecho de que en la Fiscalía veracruzana no permiten que yo pueda ver cuáles son las investigaciones que existen en mi contra”.

Abundó que “hemos tratado de hacerlo en dos ocasiones y nos niegan el acceso a las carpetas. Entonces quejándonos ante el Poder Judicial nos dan este amparo para cualquier acción penal que provenga de la Fiscalía de Veracruz”.

“Esto determina que, si no conozco de qué me están culpando, pues que no exista acción penal en contra mía. Para poder defendernos tenemos que saber de qué no están inculpando.

“Estamos apelando a que la Fiscalía nos dé parte de cada una de las investigaciones que tienen en mi contra para poder enfrentarlas y resolverlas”, apuntó.

Afirmó que las “veces en que hemos ido nos han dado largas o nos han dicho que no existen o que no nos las pueden dar; por eso solicitamos el amparo, que esté a la par de las otras discusiones que se estén dando”.

Ante ello afirmó que “seguiré defendiéndome como lo he venido haciendo, porque sé que la razón me asiste”.

Sostuvo que “tengo evidencia contundente, sólida, documentos muy fuertes donde se demuestra mi actuación como tesorero y estoy tranquilo. Seguiré legislando”.

