La Farsa de lo de Duarte

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

No me gusta decirlo pero mi estimado lector, se ha de recordar que señalé en cuanto fue detenido Duarte, que había mar de fondo y no como dijeron todos, que era un asunto electoral; hasta me burlé y señalé que ni modo que fuera el héroe que descarrilará a López Obrador a favor del PRI; como decía todo mundo: “es un tema totalmente electoral” yo dije que no, porque aunque lo político incide en lo general, y lo electoral es muy amplio. Esa no era la jugada.

El que si se la creyó fue López Obrador, que es muy tarugo y cayó en el nerviosismo y se lanzó a defender a su “chivito expiatorio”, Duarte. Hablando de más Rivapalacios, ratero a esos no. Y es que la columna de la que le dan las tres y las malas, mostrándose inepto para las sorpresas. También había advertido que era proclive a las grabaciones de videos y antes subrayé que cada vez que fuera a Veracruz, se iba a llevar una sorpresa. Y se la llevó, con la diputada Eva Cadena, una pajarraca de cuidado para agarrar billete y eso que tenía una amplia experiencia, como recaudadora del tabasqueño.

No hay que tener una bola de cristal, sencillamente hay que estudiar que López es tonto, es una marioneta y sus colaboradores, unos insaciables que le dan las tres y las malas a los más raterillos. Porque a los rateros grandes a esos no.

Y es que la columna de Raymundo Rivapalacio de los días 27 y 28 de abril, no solo no tienen desperdicio, sino revelan ambas que a Peña y al PRI; los tienen agarrados de donde usted ya sabe: Trump, y sus fuerzas de información; y no le voy a transcribir esas notas, primero porque no se vale; y menos porque no me atrevería a quitarle el placer a usted mi querido lector, para que se entere a fondo y recuerde las tonteras que dicen los funcionarios en las declaraciones oficiales y cuelan con comentaristas de “confianza”, con la verdad que difiere diametralmente de eso.

Pero usted dirá que Rivapalacio es una opinión más, y es cierto porque así es la arena de la información, se puede dudar y se vale dudar. Pero el mismo 27, cuando se supo como suda Peña, pensando en su siniestro futuro una vez que deje la presidencia; surgió una opinión calificada, la de la embajadora Roberta Jacobson, nada menos que en primera plana de un diario de mucha tradición, con una sonrisa de oreja a oreja como hace tiempo no se le veía, ofreciendo una entrevista, que tampoco tiene desperdicio.

Abordó temas muy importantes de la sucesión que nos darán que comentar por supuesto, pero en esta ocasión quiero señalar, que subrayó la funcionaria: los logros de la cooperación de ambos gobiernos en materia de justicia, enfatizando lo de las detenciones de un peligroso criminal, en clara referencia al mafioso que fue capturado en Tamaulipas; y las dos de exgobernadores priístas: Yarrington y Duarte, en Italia y se dice, en Guatemala respectivamente.

Aunque la experta en el tema de México, fue muy enfática en decir que lo de Duarte era un tema de México, no lo excluyó de la cooperación, de hecho la reiteró.

De modo que como dijimos hace dos semanas este asunto, para nada tenía visos de cuento electoral; solamente los dizque maliciosos piensan de manera ligera. Es un asunto escribí, que se relaciona con Yarrington y por lo mismo con el perímetro de seguridad continental que representa el Golfo de México, en esa ocasión dije que Fidel Herrera está en ese contexto delictivo, también.

Y por eso lo anoté el lunes: el gobierno mexicano siempre en contra de los intereses del pueblo, como lo ha sido históricamente; pero ahora con más convicción desea seguir burlándose. Va hacer todo lo posible porque el obeso delincuente, se quede en Guatemala lo más que se pueda. Y si no pueden aguantar la presión, de los que se ve más claro que el agua, fueron sus ubicadores y cuasi captores; el hampón estará pronto en México y entonces lo que anticipó Rivapalacio está más cañón.