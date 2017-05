No le encuentran activos a “El Chapo”

El Arsenal/Redacción

México.- En entrevista televisiva, el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade mencionó que en las investigaciones que realiza la dependencia que él encabeza y específicamente la división enfocada en el ramo, no ha encontrado avances sobre activos, es decir cuentas de dinero de ‘El Chapo’ Guzmán en el país, solo se han localizado pocos activos.

“nosostros le hemos encontrado muy pocos activos -reiteró- EU no le ha encontrado nada… no utilizaba el sistema financiero; siempre que buscábamos, sabíamos que no lo usaba”.

Y aseguró que lo mismo esta pasando en Estados Unidos, ya que allá, “al día de hoy autoridades no han encontrado ni un solo peso de los activos de ‘El Chapo’… Nos hemos dado cuenta de que no usaba el sistema financiero, porque no hemos encontrado activos; ni ellos han podido encontrar un dólar”, dijo en entrevista en el noticiero matutino de Televisa conducido por Carlos Loret de Mola.

Aunque no descartó que se continúen con la investigaciones y reiteró que la PGR buscará trabajar en conjunto con las autoridades de EU y Colombia encargadas de estos delitos.