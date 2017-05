“Tómelo con Calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Informe Comité de Protección de Periodistas, Mal Festejo para la Libertad de Prensa

Este miércoles en Veracruz, el Comité de Protección a Periodistas de las Américas; una de las organizaciones más importantes en el tema de defensa de la libertad de expresión y protección al gremio en el ámbito Internacional, presentará su informe sobre los riesgos de ejercer el periodismo en nuestro país. Este día se festeja a nivel Internacional el Día de la Libertad de Prensa, por lo que nada tendremos los periodistas mexicanos que festejar ya que en nuestro país es mínima la Libertad de Prensa.

Si bien como lo hemos establecido en este espacio los periodistas en México no sólo esquivan balas, también es una constante las amenazas de autoridades municipales y estatales; así como de los poderes legislativo y judicial, lo que limita la libertad de Prensa.

El Comité de Protección a Periodistas CPJ (por sus siglas en inglés), ratifica que el 98% de los ataques o amenazas a periodistas en México quedan impunes; si bien reconoce que en estos últimos 15 años han sido relevantes la creación de la Fiscalía Especializada para ataques a la Libertad de Expresión, en la Procuraduría General de la República; así como el mecanismo de protección a periodistas, ambas instancias han sido insuficientes ante los hechos registrados en los últimos años.

El Comité establece que en los estados de la República los riesgos son mayores; en México hay una profunda crisis en materia de libertad de expresión, que se traduce en más de cincuenta muertes en los últimos años. El debate nacional sobre temas relevantes de interés social se ven limitados ante las constantes amenazas contra periodistas y comunicadores.

El Informe que este día se presenta, se suma al presentado hace unos días por la Agrupación Artículo 19; así como a diversos reportes locales; sin embargo es urgente la Constitución de un organismo nacional, con capacidad de documentar y dar a conocer un reporte periódico sobre cómo avanza el respeto a la libertad de expresión; el Derecho a la información, y los riesgos para ejercer el periodismo; de igual forma, es importante modificar el mecanismo de protección a Periodistas víctimas de amenazas y ataques, emprendiendo acciones preventivas que permitan por un lado establecer los derechos de los periodistas; así como las obligaciones que contraen al ejercer la profesión.

El apoyo de organismos internacionales en el tema de Libertad de Expresión es importante, pero es indispensable que los periodistas con nuestra propia agenda nacional emprendamos acciones de Protección y prevención para el ejercicio profesional.

Patrullas de CDMX al Puerto de Acapulco.

Tómelo con Atención.- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, continúa en campaña y anunció este inicio de mes su compromiso con el Alcalde del Puerto de Acapulco, Evodio Velazquez; para realizar a la brevedad un donativo de 300 patrullas de la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer la seguridad del destino turístico, que destacó es una de sus preocupaciones. Queda claro que Miguel Ángel Mancera, entre sus múltiples viajes y actividades cotidianas rumbo a emprender su proyecto de candidatura presidencial, -que ya anunció formalizará a partir de la segunda quincena de septiembre-, no tiene la visión de darse cuenta de cómo se han incrementado los asaltos a transeúntes, cuenta habientes, y casas habitación en la Ciudad de México. Los últimos dos años, las Redes Sociales y los medios de comunicación han documentado constantemente asaltos en vías primarias como periférico, aprovechando el tráfico interminable; en calles de las colonias Condesa, Del Valle, Cuauhtémoc, Doctores, Del Carmen, Florida, Coyoacán, en fin; no hay delegación que se salve ante un actuar descontrolado de grupos de la delincuencia organizada, que ya no se pelean la Plaza, ya qué hay mucho para todos, por lo que mejor se han divido por sectores la Ciudad de México, para actuar libremente ante la incapacidad e ineficiencia de las autoridades.

Las reacciones en Redes Sociales no se hicieron esperar, criticando la acción determinada por el Jefe de Gobierno; quien debería de considerar sus prioridades políticas personales, antes de tomar acciones que pueden afectar a la ciudadanía, ya que en muchas colonias se ha establecido la necesidad de contar con más unidades, para fortalecer la seguridad mediante rondines de vigilancia. El Jefe de Gobierno destacó que las patrullas que se donarían se encuentran en condiciones de “chatarra”, lo que resulta contradictorio porque si así fuera, no podrían ser usadas en el Puerto de Acapulco.

Muro fronterizo hasta 2018.

Tómelo con las reservas.- Este inicio de semana la administración de Donald Trump ha destacado que será hasta 2018, cuando el mandatario estadounidense solicite recursos para la protección del muro fronterizo.

El Presidente de los Estados Unidos llego a los 100 primeros días de su gestión, reconociendo que no es fácil gobernar a una potencia, y que era más sencillo llevar la conducción de sus empresas. El fin de semana se registraron manifestaciones en las principales ciudades de los Estados Unidos, en rechazo a las Órdenes Ejecutivas y las acciones de gobierno del magnate que no convencen a sus conciudadanos.

Donald J Trump arriba a la primera meta de su gestión, con los índices de popularidad más bajos, y ante una crisis internacional que podría derivar en una Guerra Mundial, luego del inicio de operaciones del Ejército Norteamericano y sus aliados, en el espacio aéreo de Corea del Sur.

Correo: tomeloconcalmacolumna@gmail.com

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.