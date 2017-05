Infierno en la autopista México-Puebla; “me pudo haber pasado a mí…”

Por Francisco Garfias.

No se me borra de la mente la historia del salvaje ataque a una familia que hizo una parada “para ir al baño” en la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan. Son pocas las imágenes que hemos visto de ese abominable ataque que dejó un bebé de dos años muerto de un tiro en la espalda.

Pero también una madre violada, lastimada, humillada, que llora desconsolada; una chiquilla de 14 años también abusada sexualmente; un padre muy golpeado, que nada pudo hacer para impedir la saña de los ocho jóvenes atacantes que viajaban en dos vehículos.

Estoy seguro que al enterarse del ataque, ocurrido a las 2:50 de la mañana, usted también pensó: “me pudo haber pasado a mí.”

Las especulaciones sobre los motivos del ataque sobran. El Fiscal de Puebla, Víctor Carrancá, le dijo a Denisse Maerker, en Radio Fórmula, que los agresores pueden estar asociados al robo de combustibles.

La camioneta Ranger 1993, en la que viajaba la familia, es de las que utilizan los llamados “huachicoleros”. Es todo lo que hay sobre esa hipótesis. He escuchado también que fue un ajuste de cuentas; un asalto que se salió de control y no sé cuantas cosas más.

* * *

La cosa esta fea en el país. Lo reconoció ayer el presidente Peña en la reunión de la Conago, celebrada en Morelos, donde el gobernador de esa entidad, Graco Ramírez, le pasó la presidencia de ese organismo al jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Mancera, aspirante presidencial.

Ante los gobernadores Peña admitió que los índices de criminalidad en algunos estados de México “empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan”.

Le preguntamos a un destacado miembro del gabinete de Seguridad los motivos del alza en los índices de criminalidad. Nos dijo que en lo que va del sexenio han cambiado 22 gobernadores y las dos terceras partes de los presidentes municipales. Los nuevos llegan para “tratar de inventar” otra cosa y la situación acaba empeorando, puntualizó.

En el “top six” de los estados con mayor violencia están Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Veracruz, según el funcionario.

Nótese que en la lista no aparece Tamaulipas, a pesar de que últimamente, Reynosa ha dado de que hablar. Se produjeron 22 bloqueos a raíz de la ejecución del “comandante Toro, presunto líder del Cartel del Golfo. “Ya no se enfrentan como antes; ahora son muchachos desarmados. El día de los bloqueos, no hubo muertos ”, nos dijo.

Muy orondo agregó: “Ya agarramos a los dos supercabrones”.

Hablaba del abatimiento de capo Julián Manuel Loisa Salinas, alias “El Comandante Toro”, y de la captura de Marco Antonio Haro Rodríguez, alias el R2”.

* * *

Dice la organización ciudadana Mexicanos contra la Corrupción, que preside Claudio X. González, que funcionarios o legisladores que presuntamente han violado la Ley, como Tarek Abddala, cómplice de las fechorías de Javier Duarte, se escudan en el fuero para evadir responsabilidades.

La organización le recuerda a los integrantes de la llamada Sección Instructora de la Cámara Baja, encargada de dictaminar si procede el juicio de procedencia, que la protección de la ley que brinda un amparo es exclusivamente para informarle al diputado de la existencia de averiguaciones previas/carpetas de investigación en su contra.

Y es que la Sección Instructora eludió dictaminar si procedía el juicio de procedencia en contra del tesorero de “Javidú”, con el argumento de que tenía un amparo.

“Urgimos al Presidente de la Comisión Permanente, senador Pablo Escudero Morales, a convocar a un período de sesiones extraordinario a efecto de discutir el desafuero de Tarek Abdalá y permitir que los procesos penales en su contra sigan su curso”, sintetiza el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción.

Destacados priistas nos han dicho en corto que José Murat debería renunciar voluntariamente a la presidencia de la Fundación Colosio. Lo decimos sin ánimo golpear.

Por distintas vías nos ha llegado la versión de que ex presidentes y consejeros de esa asociación tricolor no han querido firmar ni apoyar su nombramiento. Alegan que su figura no encaja en los planes de renovar la imagen de alguna vez llamado “partidazo”.

Murat debió haber tomado posesión del cargo el pasado dos de marzo. No lo han dejado llegar.

“Si la prudencia y pertinencia se impusieran, Enrique Ochoa Reza tendría un respiro de cara a las elecciones del mes que entra y a la luz de los preparativos de la 22 Asamblea Nacional, que nos será miel sobre hojuelas””, nos dijo un conocido priista de la vieja guardia.

A Pepe Murat le pondrían un cargo dentro del PRI, por ejemplo Acción Electoral; o la Profeco, que sigue vacante, puntualizan.

* * *

Nos asomamos ayer a la sesión de Clausura de la 114 Asamblea General del Infonavit, el acto fue el marco de un homenaje al hombre que puso la primera piedra de este Instituto, que en 45 años ha entregado créditos para vivienda a más de 9 millones trabajadores mexicanos: Jesús Silva Herzog.

Buena la convocatoria del director general del Instituto, David Penchyna. Por allí andaban los hijos del llamado “Diamante Negro”: el brillante analista Jesús Silva Herzog Márquez; su hermana Tere Silva Herzog.

Pero también la titular de Sedatu, Rosario Robles; el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo; la secretaria de la Función Pública, Arely Gomez; el director del ISSSTE, José Reyes Baeza; Manuel Herrera, de Concamin; los ex directores del Instituto, Gonzalo Martínez Corbalá –el más aplaudido–; el senador Emilio Gamboa; y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Fin.