Policía Federal refuerza vigilancia en carreteras este fin de semana

México.- A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, más de ocho mil policías federales vigilarán las carreteras del país, debido al aumento del aforo vehicular, dado que algunos padres aprovechan para salir de paseo con sus familias, por día inhábil en las escuelas.

Se intensificarán los servicios permanentes de inspección y vigilancia en los 49 mil kilómetros de carreteras federales en el territorio nacional; se instalarán puestos de ayuda y orientación a los usuarios de terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos.

Los uniformados estarán apoyados con tres mil 983 carros radio patrulla, motocicletas y unidades blindadas.

Además se reforzarán los operativos: “Cinturón”, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros; así como “Carrusel y “Radar”, para detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.

Al igual que, “Telurio”, para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses; “Caballero del Camino”, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera.

“Viajero Seguro”, que consiste en revisiones aleatorias en centrales camioneras y “Medicina Preventiva en el Transporte (30 D)”, con el que se revisa el estado físico de conductores y vehículos en general.

En un comunicado, la Policía Federal exhorta a la ciudadanía a no exceder los límites de velocidad, no manejar cansado, evitar llevar menores de edad en la parte delantera de los vehículos y no conducir en estado de ebriedad.

También, recomienda revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje, respetar las señales viales, no rebasar por la derecha ni por el acotamiento, utilizar lugares indicados para descanso y no detenerse en sitios desolados.

De igual manera,, pone a disposición de la población los canales de atención y denuncia, a través del 088 y la aplicación PF Móvil para dispositivos móviles.