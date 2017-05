En libertad de expresión, regresamos al pasado

Por Miryam Gomezcésar.

La compleja situación que frena el desarrollo social en el estado, donde muchas poblaciones de los distintos municipios viven las consecuencias del olvido sistemático en contraste con aquellas a las que se ha apostado todo y cuyo avance vertiginoso se debe a su explotación turística, no cambia y en las actuales circunstancias de la violencia los gobiernos están obligados a hacer algo concreto para equilibrar la balanza, la deuda histórica con aquellas comunidades que parecen formar sólo parte del paisaje porque no han sido incluidos en los proyectos para dotarlos de la infraestructura indispensable para facilitarles la vida, lo que escuchamos únicamente en discursos.

Uno de los compromisos más repetidos y sentidos del Gobernador Carlos Joaquín González ha sido resolver y ofrecer condiciones más justas de oportunidad para todas las familias, sin embargo, cuando está a punto de dar el paso, una nueva complicación aparece por la intervención de sus colaboradores. Quien sabe a quiénes está escuchando el mandatario que las cosas le salen al revés de lo planteado.

Dos eventos de ésta semana dan claridad del enmarañado galimatías que impide a Carlos Joaquín lograr su cometido, como sucedió cuando desde el gobierno federal, contradijeron sus afirmaciones sobre las denuncias interpuestas por su gobierno en las instancias respectivas.

Así, al escuchar la aclaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmar a Ciro Gómez Leyva, los detalles de la situación respecto a los exgobernadores “Donde hay una petición para la detención del exgobernador de Chihuahua, se ha venido trabajando con las autoridades de Estados Unidos, hay una petición que está en curso y por supuesto que estamos trabajando para que la detención se lleve a cabo…“En el segundo caso (de Roberto Borge) no hay ninguna petición todavía, si la hubiera por supuesto que habríamos que actuar. Ya demostramos una vez más en este gobierno que no protegemos a nadie. A veces no se da en los tiempos inmediatos en los que se quisiera pero estamos en un país de leyes. No es a partir de posibilidades, de señalamientos, tiene que ser en el amparo de la ley. Si hay argumentación suficiente para un señalamiento contra un gobernador, la autoridad mexicana va a ir sobre ellos, que no quede la menor duda”, sus palabras resonaron tan fuertemente en el estado que sorprendieron a los interesados en el tema de las pesquisas.

De confusión pasó a disgusto, sembraron dudas sobre la palabra de quienes en el gobierno estatal han insistido en asegurar que las denuncias ya están debidamente sustentadas ante las instancias judiciales correspondientes. Tal vez a eso se debió que, de manera inesperada detuvieran en pleno evento del gobernador, altos funcionarios estatales y alcaldes, efectuado en el hotel Le Blanc de la zona hotelera en Cancún, al secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, estrecho ex colaborador de Roberto Borge Angulo.

Pero en otro asunto del gobierno del estado, un acto desafortunado de uno de sus subalternos en una de las subsecretarías de gobierno, terminó por retorcer más la difícil relación del mandatario con el periodismo local, de sí tensa y complicada, hasta llevarla a un límite delicado tras la publicación de un boletín sobre Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicado el 25 de junio del 2012 por la federación, que generó reacciones de encono.

En el comunicado se lee: “Es hasta este gobierno de cambio, que se instala la Junta de Gobierno y se expide la Convocatoria para elegir el primer Consejo Consultivo integrado por dos personas defensoras de derechos humanos, dos periodistas y un experto en libertad de expresión….Por instrucciones del Gobernador Carlos Joaquín, la Secretaría de Gobierno lanzó la Convocatoria y llevó a cabo el registro de aspirantes del 11 al 28 de abril, los cuales serán nombrados en elección abierta el próximo 8 de mayo en el Centro de Convenciones de la capital del Estado, bajo la supervisión de en un gobierno abierto y respetuoso de los derechos humanos”.

El tema en sí es delicado porque, si bien es cierto que la relación del gobernador con los periodistas locales no ha transitado por un camino firme desde su inicio, también lo es que los problemas heredados por Roberto Borge deben enmendarse porque, como todo lo que tocó el exmandatario, hizo trizas la que debió ser una generosa ley que intentaba dar certidumbre al mecanismo en los protocolos de protección al gremio periodístico, que acomodó a su modo y conformó lo que en la entidad se conoció como Ley Borge o Ley Mordaza que posteriormente la SCJN tuvo que enmendar por los términos absurdos en su contenido que atentaban contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Por cierto, este documento circuló poco

Es ahora que, en plena crisis de credibilidad al régimen de Carlos Joaquín, la secretaría de Gobierno, a través de un subsecretario rescata el documento para darle continuidad a un absurdo desproporcionado que encadena al gremio, por ignorancia o con intenciones de sometimiento -el tiempo lo dirá-, a permanecer en el atraso con el agravante del rechazo que está causando y que convertirá, más pronto que tarde, en un verdadero infierno el ya acelerado clima en el escenario político.

Dos eventos de naturaleza distinta pero que se entrelazan, exhibieron una vez más las entrañas de un gobierno que se dice del cambio pero se niega a cambiar, con las mismas mañas, las mismas formas, las mismas carencias, las mismas perversidades y hasta el interés idéntico de legislar sobre el uso informativo en las redes sociales del internet cuando en su campaña, Carlos Joaquín reafirmó y lo sigue haciendo, su convicción de respetar la libertad de expresión y los derechos humanos ¿Alguien dijo contradicción?