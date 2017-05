Niega Mancera nueva verificación de automóviles

México. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechazó que haya una nueva verificación vehicular, para que los autos de los particulares tengan una revisión físico-mecánica.

“No, no hay ninguna verificación, no hay nada de esto. Esto que se dice es prácticamente una manera de operar cuando se tenga un desarrollo tecnológico muy avanzado, es dentro de muchos años. Esa es una expectativa”, subrayó.

Al encabezar la inauguración de “México, en el corazón de México”, expuso que ha dado ya instrucciones a la Secretaría de Movilidad para que aclare, y deje claro a la ciudadanía, que no se van a estar haciendo más verificaciones que la existe en este momento.

“Obviamente los exhortos a que se tengan todas las medidas de seguridad, a que se tengan en condiciones óptimas los vehículos, a que tuviéramos la mayor fuerza en nuestras bases de datos y registros, empezando por el registro que tiene la Semovi, que ese hay que reforzarlo”, resaltó.

Mancera Espinosa dijo que los operativos del Alcoholímetro se reforzarán, luego de que un automovilista se negara a una revisión y en su huída atropelló a dos mujeres policías. “Esto es consecuencia de ello, dado que tenemos más presencia. El llamado es al manejo responsable y al manejo de vehículos responsable.

“Entonces la presencia de la policía no va a dejar de estar. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro trabajo. Es una lamentable pérdida pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber”.

En otro tema, reprobó el manejo absolutamente equivocado que se hizo con la información de la joven encontrada muerta en Ciudad Universitaria.

“No se puede tener este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con nuestra política y que nada tienen que ver con nuestro cuidado a las víctimas y obviamente las instrucciones que tengo precisas con todas la áreas es respeto a las víctimas, respeto a los derechos humanos, por supuesto cuidado a la información.

Mencionó que analiza el asunto y ha encargado y encomendado también a la Secretaria de Gobierno para que tenga cercanía y ofrezca todo el apoyo a la familia de la víctima.

Indicó que se dará todo el apoyo para que se esclarezca el caso, investigación que tiene que ser con mucho cuidado, con tiempo de estudio, de análisis, no debe haber resultados apresurados, no debe haber tampoco aventuras hacia qué fue o qué no fue.

“Hay que esperar a que tengamos científicamente y por supuesto a través de las investigaciones qué fue lo que sucedió. No adelantar nada”.