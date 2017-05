Emma Watson se lleva sus palomitas en los MTV

México. Emma Watson abrió la gala de los premios MTV Movie & Tv Awards, al quedarse con el galardón con forma de tazón de palomitas como “Mejor Actor en una Película” por su papel en La Bella y La Bestia, cinta que a la vez se llevó el premio final a la “Mejor Película del Año”.

En la entrega, realizada esta noche en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y conducida por Adam Devine, otra de las primeras ganadoras en la ceremonia fue Millie Bobby Brown, en la categoría de “Mejor Actor en un Show de TV” por Stranger Things, que también se embolsó el último galardón de la noche a la “Mejor Serie del Año”.

Entre los títulos favoritos que tiene mayor presencia en las categorías de cine destacan Get Out, con seis nominaciones, seguido por La Bella y La Bestia, con cinco y Moonlight, ganadora del Oscar, con tres postulaciones.

Mientras que en televisión están Stranger Things, con cuatro nominaciones; Game Of Thrones, con tres; así como Atlanta y This Is Us, con tres cada una.

Redacción /Excélsior