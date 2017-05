PRD capitalino rechaza ultimátum de López Obrador para alianza de izquierdas

México.- El Partido de la Revolución Democrática en la capital del país advirtió que jamás aceptará un ultimátum como el que lanzó el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para conformar un acuerdo entre las izquierdas a favor de su candidata en el Estado de México, o en caso contrario descartar una alianza en 2018.

“Nadie en su sano juicio aceptaría un ultimátum de ese naturaleza. No es acorralando como se toman las decisiones. Nosotros no aceptaríamos nunca un ultimátum de esa naturaleza, preferiríamos, en todo caso, ir solos en un proceso electoral que aceptar los ultimátum donde quedáramos arrodillados”, enfatizó el secretario general del PRD capitalino, Enrique Vargas Anaya.

En conferencia de prensa, sostuvo Oque ese no debe ser el camino, y consideró que si la propuesta hecha por López Obrador es seria, entonces se debería trabajar en la instalación de una mesa de diálogo en la que participen PRD, Morena y PT para construir un gran acuerdo electoral ante la proximidad de los comicios en el Estado de México.

“Si hay voluntad, se podría construir un acuerdo mínimo pero que sería el primer paso para gobernar este país en el futuro próximo”, subrayó el dirigente del PRD en la Ciudad de México.

Resaltó que la gran sorpresa es que los candidatos de la izquierda, Delfina Gómez, de Morena, Juan Zepeda, del PRD, y Oscar González Yáñez, del PT, suman juntos casi 46 por ciento de las preferencias electorales en este momento.

Ante ello insistió en que el llamado del dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que el abanderado perredista al gobierno mexiquense decline a favor de Delfina Gómez no va a funcionar.

“Un llamado sin acuerdo para una declinación, no va a funcionar. Somos partidos políticos que estamos buscando gobernar, transitar de las ideas a la práctica, de las ideas en los gobiernos. No es un asunto de que si no estás conmigo estás contra mí, se tiene que construir un acuerdo en el que se establezca con qué plataforma los perredistas vamos a ir a una alianza”, reiteró.

Vargas Anaya aprovechó para recordar que en la elección del 2000, con la declinación de Marcelo Ebrard, quien aportó dos por ciento a la votación que tenía el PRD en ese momento, se ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

“O sea nada es despreciable. Y si es un 10 o 20 por ciento para garantizar el triunfo no pensemos en el individuo, sino en la ciudadanía y en un proyecto de país hacia el futuro”, finalizó.