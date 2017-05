Si Yo Puedo, Tú Puedes; la opción de Mancera para prevenir el cáncer

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México y la actriz, Edith González lanzaron la campaña “Si Yo Puedo, Tú Puedes”, para promueven la detección temprana en la capital del país del cáncer de ovario.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó el anuncio en el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario.

“Estamos convencidos de que hay que prevenir, esta es la clave en todo el país; hacer prevención, mantener sana a la gente y tomar conciencia de qué tratamiento hay que seguir y hacerlo cuando lo receta un médico, a fin de mantener a la gente en su rango de salud”, precisó.

El mandatario capitalino señaló que en 2015 se registraron dos mil 379 muertes a nivel nacional. “Una tasa de 3.8 por cada 100 mil mujeres”.

En este 2017, en la CDMX, 284 mujeres fallecieron por este padecimiento. “Por eso es tan importante que hagamos una detección temprana. Lo platicábamos con Edith, porque es un cáncer muy agresivo, mucho más agresivo que el cáncer de mama”, añadió.

La campaña se posicionará en estaciones del Metro, Metrobús y en diversos espacios públicos de la capital del país, donde la reconocida actriz promueve la frase: “Ama tu cuerpo, consulta a tu médico y no dejes tu tratamiento. Sé la protagonista de tu propia vida”.

La actriz Edith González recordó hace casi un año le detectaron cáncer de ovario tipo etapa 4. “Desde el instante que recibí la noticia, decidí no cuestionarme, actuar; no reprochar, amar; abrazar mi realidad y ser camino de alegría para mi familia y gritarle al mundo que no importa el desenlace de mi historia, hay vida antes con y después del cáncer”, subrayó.

“Sé que un diagnóstico oportuno hace la diferencia entre la vida y la muerte; por eso, les propongo estar atentas, atentos, el cáncer no distingue edad, condición social o sexo. Acudir al médico, no dejar los tratamientos”, precisó.

La diputada y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa capitalina, Nora Arias, destacó el trabajo de la actriz, quien es fundadora de la iniciativa, “Sí tienes Ovarios”, para la promoción de la salud de la mujer especialmente en el tema de cáncer.

Informó además que el 5 de abril pasado, el pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el dictamen de Reformas a la Ley de Salud de la CDMX, que promoverá el acceso a las mujeres a un diagnóstico preventivo y oportuno mediante la realización de estudios de ultrasonido transvaginal y pruebas de sangre marcador tumoral CA125.

“Sin lugar a dudas, la futura promulgación de esta reforma por el Jefe de Gobierno contribuirá a salvar miles de vidas de mujeres que no detectan a tiempo esta enfermedad”, añadió.