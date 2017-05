Tatiana Clouthier asegura que Vázquez Mota no tiene autoridad moral

México.- La candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante una visita al municipio de Naucalpan, acompañada del dirigente del partido Andrés Manuel López Obrador anunciaron la adhesión a su movimiento como asesora de Tatiana Clouthier.

La ex diputada panista, en su discurso de presentación en el circulo de la candidata de Morena, criticó los ataques de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, hacia Delfina Gómez. Y aseguró que JVM no tiene autoridad moral para hacer acusaciones en su contra ya que no ha aclarado el destino de 900 millones de pesos que recibió de gobierno federal.

“Para poder criticar y echar en cara a los demás hay que tener la cola corta”, agregó Clouthier.

El líder Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Tatiana Clouthier se unió al equipo de asesores de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

Tatiana Clouthier, “tiene toda una tradición de lucha por la democracia que le viene de su padre Manuel Clouthier, quien fue un auténtico luchador por la democracia en México”, señaló.