Un respiro para el mundo… por el momento

Las encuestas fueron certeras. Emmanuel Macron será el nuevo presidente de Francia. Los franceses dijeron no al populismo; al discurso del odio, a las promesas fáciles de que la culpa de todos los males son los inmigrantes y que cerrando las fronteras se recupera el paraíso perdido. Francia dijo no a los caminos inciertos que labraron la Gran Bretaña con el Brexit y al proteccionismo de Donald Trump en Estados Unidos. Esta vez las sirenas fallaron; sus cantos no endulzaron los oídos.

Ahora Macron, un político de 39 años, casado con su maestra de literatura de 62 años tendrá que ajustar su programa de gobierno a la realidad francesa: crecimiento económico débil, desempleo y a millones de ciudadanos que hicieron suyas las promesas de la ultraderechista Marine Le Pen. Según los últimos datos de la segunda vuelta electoral Macron obtuvo el 65 por ciento de los votos y Le Pen 34.5. Una cosa es el respiro temporal que implica la llegada de un hombre liberal y carismático y otra el cada vez más difícil arte de gobernar frente a la inconformidad ciudadana creciente.

La llegada de Macron a la presidencia no tiene precedentes: Aunque fue ministro de economía, tiene poca experiencia política -nunca había participado en alguna elección-. Dice que no es de derecha ni de izquierda. “En marcha” el movimiento que fundó apenas hace dos años, no tenía relevancia hasta que lo llevó a ganar las elecciones. Sus 39 años también lo convertirán en el mandatario francés más joven. Los analistas lo sitúan en el centro y pro europeo.

En su discurso tras conocerse los resultados, Macron aseguró que trabajará por la unidad de la nación y que la base de su mandato será la regeneración de la vida pública. También se comprometió a luchar contra el terrorismo. Frases que se escucharon demasiado generales para lo que implica gobernar a la segunda nación más poderosa de la Eurozona después de Alemania.

Algunos analistas opinan que el triunfo de Macron fue en realidad un no rotundo a Le Pen y no porque propiamente el novel político esté a la altura de los desafíos de Francia. Si bien su triunfo provoca una especie de respiro en la loca marcha de nacionalismos y proteccionismo, las próximas semanas serán cruciales para ver cómo sorteará las dificultades para conformar su gobierno y sí los políticos “independientes” son efectivos para calmar las aguas en la agitada política. En junio habrá elecciones legislativas, primera prueba para Macron.