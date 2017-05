Big Band Jazz del SUTM festejará el Día de la Madres en el Teatro de la Ciudad

México.- El Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” celebrará el Día de las Madres con un concierto de la Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), que interpretará temas de Frank Sinatra, uno de los íconos musicales de todos los tiempos.

Este espectáculo, que se llevará a cabo este miércoles a las 20:30 horas, será una oportunidad para apreciar a 20 músicos, dirigidos por el fundador de la agrupación, el maestro Elías Ochoa, quien junto a la emotiva interpretación del multifacético cantante Dante Díaz, ofrecerán al público una velada inolvidable, se informó mediante un comunicado.

Una selección especial con canciones como “New York, New York”, “My way”, “I´ve got you under my skin”, “Fly me to the moon” y “The way you look tonight”, entre otras piezas sonarán en este recinto, del Centro Histórico de la capital mexicana.

La Big Band Jazz de la SUTM es una orquesta especializada de la época de oro de las grandes bandas, dentro de su repertorio incluye música del citado artista, así como de Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Ray Conniff, Les Elgart, Quincy Jones, Buddy Rich y muchas leyendas más.

Asimismo, ha sido invitada por importantes orquestas del país, como la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Filarmónica de Acapulco y la Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otras.

Algunos de sus “shows” que destacan, son: “Época de Oro de las Grandes Bandas”, “Ray Conniff Inolvidable” y “Sinatra por siempre”, las cuales se han presentado en su versión con big band exclusivamente o con ésta, junto con una orquesta sinfónica.