Juanes lanza primer album visual masivo

Los Ángeles.- EL cantante Juanes lanzará el próximo viernes el primer album visual masivo para un artista latinoamericano en el que todas sus canciones tienen video en una historia continua.

Bajo el titulo de “Mis planes son amarte” además de ese detalle en su séptimo disco el cantautor colombiano canta su primer canción en ingles “Good bye for now” algo que por siempre el había negado que alguna vez intentaría.

“Si recuerdo que por siempre habia dicho que nunca cantaría en inglés, pero al final se conjunto la historia, una canción, un arreglo y decidi hacerlo por darme gusto sin que piense en algun dia hacer uno totalmente en inglés”, declaró a Notimex.

En sus nuevas canciones Juanes habla de conceptos como el amor, el tiempo y el espacio, así como de las conexiones a raíces indígenas y hasta aparece como un astronauta en una selva colombiana explorando la busqueda individual por el amor verdadero.

En el álbum visual, cada canción es una pieza clave dentro de la narrativa y además de aparecer portando un traje de astronauta tambien filma un video en el fondo del agua.

“Mis planes son amarte” incluye colaboraciones con Kali Uchis y Fonseca, así como apariciones especiales en la parte visual por parte de J Blavin, Jesse y Joy, Karol G, Piso 21, Renato López y la súper modelo Joan Smalls, entre otros.

El primer sencillo ya se escucha en las radios con “Fuego” y le siguen “Hermosa ingrata”, “Angel” y “El ratico” con la colaboración de Kali Uchis.

El sonido de “Mis planes son amarte” permanece fiel a las bases que caracterizan a Juanes, fusionando ritmos de folk colombiano con una influencia del rock y el pop.

HBO Latino anunció que el 19 de mayo estrenará el especial de 30 minutos “The Juanes effect: De canciones y transformaciones”.

“El inicio fue caótico porque no había planes de hacerlo visual solo unas cuantas canciones pero de repente surgió la idea del hilo narrativo y se concreto”, compartió el creador de éxitos como “La camisa negra” y “A dios le pido”.

“Fue un reto armarla de esa forma porque al final no es una película pero tienen historias que todas se fueron acomodando, indicó sobre la producción que se hizo en México y Colombia.

“Actoralmente para mi fue un reto de hacerlo visual no sabia si podía hacer eso o no solo que debía al final me encanto fue un proceso muy bueno”, expresó.

Sobre su proceso creativo y si es muy exigente en cuidar el repetirse, mencionó que sigue siendo su más severo crítico. “Pero en muchas ocasiones ya no cuido tanto solo dejo que fluya lo que quiero expresar y que me nazca”.

Rememoró que cuando grabó las escenas vestido de astronauta la primera vez fue emocionante pero después se estaba ahogando, pero tenía que esperar para grabar cinco minutos, sudando a chorros y a veces con el casco todo empañado.

Al filmar las escenas debajo del agua a ratos me dio angustia y paranoia terrible porque tenía que tomar aire como los buzos, pero había momentos a miedo a ahogarse, pero al final quedó muy bien”, comentó.

Manifestó que la producción desde su concepto hasta la realización de los videos se realizó en ocho meses; “cuando ya se vio el producto final superó más de lo que imaginaba”.

Juanes es ganador de 23 premios Grammy y Grammy Latino, además en este último está entre los máximos ganadores en la historia de esta ceremonia.