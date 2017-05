Luis Mandoki, centrado en presentar historias de impacto mundial

México.- El cineasta mexicano Luis Mandoki aseguró que el hecho de haber migrado a Estados Unidos para desarrollar su talento no era un sueño que tenía, se vio impulsado ante la falta de proyección que México ofrecía en los inicios de su carrera.

En entrevista con Notimex, reconoció que siempre tuvo interés por hacer cine que tuviera un impacto a nivel internacional.

“Cuando yo empecé a hacer cine les decía a mis colegas que era importante que pensáramos no solo en el mercado nacional, sino en historias que pudieran tener interés mundial con el objetivo de tener un mayor impacto”, platicó.

“Fue por eso que me convertí en el primer director mexicano que se fue a Hollywood; no porque ese fuera mi sueño, mi sueño era hacer un cine que a mí me tocara y de calidad, pero desgraciadamente en esa época era muy difícil hacer eso en México”, abundó.

Con su película “Gaby, una historia verdadera”, Mandoki obtuvo su primera nominación a los premios Oscar y Globo de Oro. A partir de entonces, 1988, el cineasta fue invitado a hacer cine en Hollywood, donde he hecho la mayor parte de su carrera.

A decir del director de cintas como “When a man loves a woman” y “Message in a bottle”, su crecimiento en la industria estadunidense ha inspirado a otros cineastas mexicanos, entre ellos Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, a quienes considera sus amigos.

Por ahora Mandoki desarrolla los proyectos “Dancing with Sancho Panza” y “Baking no Mr. Toad”, así como una película más que comenzará a filmar en Europa con financiamiento de Estados Unidos, de la cual aún no puede dar detalles.