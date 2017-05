Chuchos a López Obrador: “¡ Uy uy uy! ¡No me amenaces!”

Por Francisco Garfias.

El tono mordaz, burlón, apareció en boca de Jesús Zambrano cuando le preguntamos sobre el reiterado mensaje de Andrés Manuel López Obrador, en el que pide a los dirigentes del PRD, el MC y el PT convoquen a una conferencia de prensa y llamen a votar por Delfina en las elecciones de gobernador del Estado de México, o de lo contrario se olvidan de él y de Morena en la presidenciales del 2018.

“¡Uy, uy, uy! ¡Que miedo! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces!”, reviró el diputado y ex jefe nacional del PRD.

Una socarrona sonrisa apareció en sus labios mientras le respondía al Peje.

Su mente repasaba las palabras otrora dichas por el tabasqueño. “¡Con el PRD ni a la esquina!”, “las alianzas de Morena solo con el pueblo”, o las múltiples ocasiones en que ubicó a los dirigentes del PRD –a los que hoy se dirige– como parte de “la mafia en el poder”.

Todavía ayer, mientras llamaba a los dirigentes de los tres partidos citados a adherirse a la candidatura de Delfina, Andrés Manuel llamó a Juan Zepeda, candidato a gobernador del PRD en el Estado de México, “palero de Peña”.

El diputado federal ubica el viraje de Andrés Manuel en la necesidad de ampliar apoyos. “Los números iniciales no le dan. Está desesperado. Los escándalos le han restado apoyo”, dijo.

Chucho mencionó sucesivamente “el dinero de Duarte”; las bolsas con billetes de Eva Cadena; lo que se ha revelado de Delfina y la lana que “voluntariamente” le quitó a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco, para dársela a su jefe político, Higinio Martínez.

“Todo eso lo golpea”, reiteró.

Pero además, asegura que Delfina no es buena candidata. “Ha demostrado que no puede articular ideas claras. Es un fiasco. Te lo digo sin ánimo misógino”, aclara.

* * *

La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, vio en el mensaje de Andrés un llamado a la claudicación. “Nosotros hemos hecho llamados a la unidad.

Sabemos que la unidad de la izquierda es una fórmula exitosa…Siempre se nos respondió con un rotundo no y ahora se nos llama al sometimiento y la claudicación”

“Nosotros no podemos ir a la cola de nadie. Somos un partido que está gobernando millones de mexicanos. Tenemos un voto duro y muy fuerte. Se nos tiene que respetar. Hacemos un llamado a López Obrador a respetar a las izquierdas y a sentarse en una mesa a dialogar como políticos de altura, no de cantina”.

Buscamos equilibrar con el diputado de Morena, Vidal Llerenas. El hombre fue generoso con Los Chuchos al hablar de las “alianzas subterráneas” del PRD con el PRI en el Estado de México. Dice que no son los de Nueva Izquierda los que juegan a favor de Alfredo del Mazo, sino la gente de Héctor Bautista.

Acusa a ADN, una corriente del PRD muy vinculada con el PRI, la que trata de pulverizar el voto de la Izquierda en el Estado de México, para favorecer al abanderado del PRI.

Llerenas recordó que Héctor Bautista es líder nacional de ADN, que es mexiquense, y que trae mucha lana. Se le vincula con el grupo priísta en el poder. El puso a Juan Zepeda como candidato del amarillo en la entidad. Pero no para sumar votos, sino para quitárselos a la obradorista Delfina Gomez.

“Es del dominio público a que intereses sirve Bautista”, puntualizó Vidal.

El diputado de Morena, por cierto, nos dijo que gente vinculada con Zepeda ya habla directamente con representantes de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la postura de sus líderes.

* * *

Me esperé hasta las 21:30 horas para escribir sobre el segundo debate entre los seis candidatos al gobierno del Estado de México. Nada para escribir a casa. El formato no se presta para la replica inmediata. Tampoco vi un claro ganador.

De entrada Del Mazo ignoró a Josefina y jugó la carta de la inexperiencia de Delfina, la única que nombró en su intervención inicial.

La panista abrió y cerró con la promesa de un paraíso que se hará realidad en 26 días con la salida del PRI. Otra vez saco OHL, el Grupo Higa, y los narcos, como el JJ, que agarraron en Huixquilucan cuando Del Mazo era alcalde.

Delfina evadió una y otra vez el tema del diezmo y le reviró a Alfredo, ¿Experiencia para qué? ¿Para robar?

Juan Cepeda ocupó su última intervención a responder con “un rotundo no” a la propuesta de Andrés Manuel para que decline por Delfina. Pronosticó que la elección acabará siendo “un tiro” entre del Mazo y él.

Oscar González Yáñez, PT, se erigió como la única opción diferente; y Teresa Castell, independiente, pidió a los electores que “castiguen a los partidos”.

Por cierto que Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, jura que las encuestas que hemos visto últimamente en diversos diarios, con Josefina en tercero y cuarto lugar, no reflejan la realidad. No les da importancia. “En las elecciones del 2006 nos daban 5 puntos abajo en Chihuahua; lo mismo en Quintana Roo y en Durango”, nos dijo.

* * *

La licitación del IMSS para contratar servicios seguridad en sus hospitales durante tres años levanta sospechas entre legisladores de Morena y el PT. El costo de ese contrato es alto: 3 mil 500 millones de pesos.

Diputados y senadores de estos dos partidos adelantaron ayer un punto de acuerdo en el que exhortan a la Secretaria Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación a ejercer sus funciones de vigilancia y control en la licitación, para que expliquen porque tres años, si el sexenio termina el primero de diciembre del 2018.

“Nos van a decir que es por ahorrar, por mejores costos, pero el año de hidalgo ya empezó en toda la administración pública federal”, aseveró el senador del grupo PT-Morena, Miguel Barbosa.

Fin.