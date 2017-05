Crónica de un triste regreso a Venezuela en tiempos de guerra

Por Isabel Lapioli

Cuesta creer que pudiera tocarnos a nosotros momentos así, a un país tan rico y próspero, desbordante de riquezas y gente maravillosa, pero aquí estamos… en guerra, venezolanos contra venezolanos, ejercito contra pueblo.

Regresé a mi país hace 5 días, desde que estás en el avión la tensión se respira, todos los pasajeros teníamos el mismo acento, llama la atención en un vuelo internacional, todos con las maletas llenas de medicamentos, leche, harina, jabón, champú y cualquier cosa que alguien que viva fuera de Venezuela podría encontrar en la esquina de su casa y que se ha convertido en un tesoro para quien viva en Venezuela.

A los venezolanos se nos olvidó empacar recuerdos baratos de algún país en donde nos tocó exiliarnos en busca de un futuro, se nos olvidaron los souvenirs, los llaveros, las camisas o las tazas con un I ??cualquier madre, solo llevamos lo necesario para que nuestras familias puedan sentirse un poco miembros de este mundo. La tristeza es obvia en cada uno de los que abordamos ese avión, vamos a la boca del lobo, a un lugar que amamos pero que nos aterra pisar, rezando para que esas pocas cosas que traemos en las maletas puedan llegar a nuestras familias sin antes ser saqueadas por la corrupta seguridad del aeropuerto de mi país.

Llegamos, 8 horas y media… logras salir del protocolo cotidiano de los aeropuertos para ver a tu familia que te espera con una sonrisa inmensa de emoción pero con los ojos tristes y cansados, aún no terminas de dar el abrazo cuando ya se han acercado 5 o 6 niños rogándote un poco de comida para sus frágiles cuerpos desnutridos, sí, dentro del aeropuerto… la desesperanza en su mirada duele como cuchillos atravesando la piel. Te armas de valor y sales de la zona de llegada del aeropuerto, temerosa, respiras miedo, inseguridad, todos se miran con recelo intentando detectar al enemigo…

Llegó la hora de comer…!poca azúcar para el café, me costó mucho encontrarla! !Logré hallar harina pan para recibirte con unas arepas, serán pocas ya que es difícil! ya no hay opciones, es solo lo poco que se consigue para poder alimentar a la familia, absurdo, en mi casa nunca faltó que comer, el sazón venezolano siempre estaba repleto de ingredientes que decoraban los platilos de vistosos colores, aromatizando con sus esencias nuestra gastronomía, hoy es simple, pálida, monocromática, insípida, triste cómo está su pueblo asqueado de vivir cada día más penurias, ya no se encuentran los ingredientes para preparar una rica comida al más puro estilo venezolano.

Continúa la realidad, tus seres amados irritados, tensos, todos unidos en una lucha, todos pegados a sus teléfonos viendo en donde es la reprensión de hoy, los escuchas, lloras, es inevitable que se te quiebre el corazón, que pienses… que puedo hacer yo por salvar a mi gente? Aún no entiendo nada, aún no logro adaptarme, en cada esquina solo existe un tema, la guerra, supongo que así se siente… nunca podría si quiera imaginarlo… todos tienen ya un poco de locura, de histeria, de neurosis, parece enfermizo, pero te jala, ese sentimiento te abruma, muertes, lagrima, pelea, conflicto, esperanza, desesperanza, indignación, orgullo, son tantos los sentimientos y es tanta la impotencia.

Escuchas por radio los reportes de los ciudadanos intentando informar lo que ocurre, a falta de medios de comunicación y deficiencia de las redes los venezolanos se han ingeniado métodos para mantenerse al tanto de lo que ocurre, las voces quebradas de quienes narran con dolor que su edificio está siendo atacado por colectivos chavistas, es una película de terror, algo que jamás pensé vivir, pero aquí está mi gente, quizás más acostumbrada, todos con sus pequeños elementos para la guerra, salen a marchar, todos los días, mis padres, mis tíos, mis primos, mis amigos, su defensa son pañuelos, bicarbonato, agua, algunos leche y una bella bandera de Venezuela, ultrajada e indecisa si ir parada o de cabeza, todos ingredientes caseros para sobrellevar la arremetida de la crimógenas que descarga el gobierno contra su pueblo, aún estoy en shock, aún no entiendo nada…