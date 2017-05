Indiscutible, creación de Nuevo Aeropuerto Internacional en la ciudad: Mancera

México.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera consideró que es indiscutible la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional en la ciudad, debido a la saturación de la terminal actual y porque se está quedando debajo de los márgenes operativos diarios.

Al presidir la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, planteó incluso que en lo que ahora es el aeropuerto no se debe descartar la creación de una nueva Ciudad Universitaria.

“No se trata de llegar y destruir todo lo que está ahí, porque habrá una gran infraestructura; habrá cosas que sí, pero hay otras que se pueden aprovechar en un aprovechamiento sustancial”, dijo.

“Claro, es un proyecto que tiene que ser sustentable y se tiene que poner en este filo y en esta balanza de participación también no solamente el dinero de la Ciudad de México sino de quienes quieren invertir en la Ciudad de México”, expuso.

Mancera Espinosa dijo que ha escuchado en los últimos días que se habla de cancelar el proyecto, pero “aquí, de lo que estamos hablando es de cómo mejoramos los proyectos; cómo sumamos a la CDMX en un proyecto que se puede volver estratégico”.

En un evento previo, destacó que México tiene 62 mil casas que están a disposición de los turistas que buscan otro tipo de hospedaje, lo cual está regulado y le da un beneficio sustancial a la capital del país, destacó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Al presentar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el Protocolo de colaboración entre el gobierno capitalino y la plataforma digital Airbnb, refirió que la Ciudad de México está entre los lugares más visitados en territorio nacional, junto con la Riviera Maya, Cancún y Puerto Vallarta.

Destacó que la capital del país tiene un potencial turístico muy importante, al pasar de 11 millones de visitantes a más de 13 millones al año, y mencionó que en 2016, el alojamiento creció 189 por ciento a escala nacional y 174 por ciento local.

“Cada vez tenemos más eventos de clase internacional y vienen más todavía; estamos trabajando y preparando para que haya más. Los atractivos turísticos de la ciudad se incrementan y eso implica que hay una gran demanda de hospedaje”, planteó.

Respecto a la plataforma, el funcionario capitalino explicó que través de ella se busca operar de manera formal el negocio del hospedaje en casas, rubro que -aclaró- no compite con la actividad hotelera capitalina, pues son diferentes.

“Es un trabajo formalizado que no compite; la exigencia de los hoteleros es que no tengamos una actividad informal, que no tengamos una actividad que no tenga alguna regulación”, subrayó.

Mencionó que los usuarios de esta plataforma tienen un promedio de 35 años, se hospedan en promedio 24 noches al año en casas cuyos dueños tienen algunas habitaciones que no usan y deciden promoverlas en este sitio en Internet.

Aseguró que la ventaja de este método es que no es informal; “está con una regulación, sabes quién se hospedó porque hay los requisitos”, lo que además -abundó- le va a dar un beneficio sustancial a la Ciudad de México: primero porque se ocupa de la regulación y segundo porque se fomentan las economías compartidas.

