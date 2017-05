Aida Cuevas analiza la posibilidad de hacer gira por Europa y Asia

México.- Luego de develar una imagen de su rostro en óleo en el Salón Tenampa de Plaza Garibaldi, la cantante de género vernáculo Aida Cuevas está cerca de hacer su primera gira internacional por Europa y Asia, informó su hijo, productor y mánager, Rodrigo Cuevas.

Empresarios y Embajadas en muchas partes del mundo están interesados en llevar a Aida Cuevas, para difundir la música tradicional mexicana. “Es prácticamente un hecho que vayamos al Viejo Continente y países asiáticos”, dijo a Notimex Rodrigo.

El también integrante del dueto Rodrigo y Diego, puntualizó que es probable que primero hagan gira por Sudamérica, especialmente en Colombia ante el gran interés que hay en la música mexicana: “Es fascinante ver cómo aman nuestra música en esa nación”.

Abundó que también estudian la posibilidad de registrar la marca Aida Cuevas en alguna bebida de tradición como el tequila o el mezcal, así como una línea de ropa con distintivos folclóricos, pero con esencia moderna.

Por otra parte, Rodrigo afirmó que continuará con sus facetas de productor y manager, pero también seguirá con su concepto musical: “Claro que le veo futuro al dueto con mi hermano Diego, si bien el primer disco no tuvo éxito como esperamos, debo decir que fue buenísimo, pero como no pagamos -payola-, por eso no tuvo difusión, pero ya estamos en la segunda producción y continuaremos en el camino”.

Destacó que en cuanto a ser manager, el reto es mayor, porque tiene el compromiso de mantener a su mamá en el mejor momento de su carrera, por lo que no descansará hasta lograr que cante en el Palacio de Bellas Artes y llevarla por todo el mundo: “Mi reto es lograr su consolidación como una de las mejores intérpretes de música ranchera actual”.

