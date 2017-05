Esposa de Julito lo defiende; asegura que lo sedaron

México.- La esposa de Julio César Chávez Jr., aclaró lo sucedido el fin de semana pasado en Las Vegas, después de la pelea de su pareja y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En entrevista para ESPN, Frida trató de justificar lo que se vio en las imágenes, y defendió a su marido ya que aseguró que las cosas no sucedieron como lo muestran las grabaciones que fueron filtradas.

Esto luego de que se diera un video donde el boxeador aparece con unas mujeres que lo ‘consienten’ en una cama.

Su mujer dijo en la entrevista que se le pasaron copas al pugilista, y que quienes estaban con él, le robaron el celular, un cheque millonario y su reloj de unos 40 mil pesos.

La pareja explicó que “esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él (Julio César) se acordaba pero no me decía nada porque sabía que me iba a enojar”.