Por Carlos J. Pérez García.

E s el gobernador… y nosotros somos los observadores que no lo denunciamos formalmente a partir de rumores, suposiciones o aparentes complicidades. Tampoco le queremos dar el beneficio de la duda con el cual sería inocente hasta que se demostrara lo contrario. Esto puede aplicarse ahora a la mayoría de las entidades sin escándalos recientes. Y, bueno, Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí representa un elevado número de casos semejantes.

Lo que hemos comentado en este espacio sobre los gobernadores y la corrupción, alcanza tal relevancia que incluso se condensa en que el país y sus partes padecen un problema grave en cuanto al Estado de Derecho. No es nada sencillo.

Un lector me dijo que ya sabré yo por qué no cuestiono más al gobernador, pues callo ciertas cosas que “todo mundo” sabe y yo “debería saber”. De entrada, insisto, no soy periodista sino acaso un funcionario, consultor o académico… que escribe en el periódico y bajo su responsabilidad decide qué decir o no decir y cómo decirlo. La objetividad nunca será plena pero asumo y sostengo lo que pienso a partir de mis análisis, igual que descarto lo que no he analizado o que prefiero no publicar. Así de simple.

Hay anti-priistas que, desde antes de su toma de posesión, ansían que fracase el gobernador. Al no confirmarse eso, redoblan sus ataques y aseguran que ha resultado un desastre. Cada quien sus opiniones, por supuesto, pero otros se confunden o les creen.

Aun sin encuestas formales, se realizan sondeos de opinión que son demoledores para cualquier gobernante. Claro está, se requiere que la gente critique y denuncie, si bien es aconsejable que lo haga de la mejor manera posible. Por ejemplo, se esgrimen adjetivos (tibio, gris, demasiado cauto,…) que difícilmente aplicaríamos a los duartes o borges, aunque nunca preferiremos a sujetos como esos de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, que ojalá hubieran sido más prudentes.

Miren, la transparencia tendrá que ayudarnos mucho y no se trata de que un mandatario sea torpedeado en costosas crisis, sino de que acredite una eficacia creciente a plazos más largos. Aquí será crucial conseguir beneficios extendidos al menor costo y, si se ve idea, habrá que reunir cierta paciencia.

Lo de ser gobernante o funcionario suele resultar una tarea ingrata, sobre todo si actúan en forma honesta y responsable. Ya sean muy malos o bastante buenos, se tiende a criticarlos por igual y pueden ahogarse a partir de mayores cargas de trabajo y menores ingresos en comparación con el sector privado.

Muchos mexicanos no quieren entrar hoy a actividades políticas porque son más riesgosas, demandantes, expuestas y criticadas. Entonces algunos de los que se meten, lo hacen más bien para servirse en lugar de servir.

A su vez, no es lo mismo gobernar Aguascalientes que San Luis Potosí, ni Querétaro frente a la magnitud, diversidad y complejidad de Michoacán o Veracruz, digamos. Igual influyen los éxitos o fracasos de gobiernos anteriores, además de las relaciones con el centro en función de partidos.

Ante ideologías, el pragmatismo se vuelve imprescindible o se lleva a extremos. Viene a ser como el fuero, que no es malo en sí mismo pero se desvirtuó e incontables pillos lo han desnaturalizado.

Aunque es difícil ser objetivo al opinar, nos conviene mucho más que un gobierno avance y no resulte un fiasco… vamos, que los cuestionamientos sean precisos y contribuyan a que, sin dejar de lado el cálculo y la inteligencia, los gobernantes breguen y se arriesguen en cierta medida, que no se confíen y así, pues, le echen el resto todos los días.

En mayo de 2015 el candidato Carreras se alzaba contra la corrupción y los funcionarios corruptos, supongo que en una visión que no consideraba aprehender y ejecutar de inmediato a culpables en juicios populares, sino tomar una ruta firme con estructuras pertinentes y mecanismos jurídicos, tal como se busca ahora en el país. Lo fundamental, oigan, va hacia plazos mayores.

En fin, el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción muestra ya que intereses de otros poderes quieren controlarlo y tal vez frenarlo. Pero, ojo, esto se tendrá que evitar por cualquier vía. ¿Dónde están hoy las opiniones y presiones ciudadanas? Eso sí, deberemos encontrar alternativas más prometedoras.

* EN FRANCIA, EL PERFIL del joven y maduro Emmanuel Macron ha resultado muy atractivo por su rápido ascenso e independencia de los partidos tradicionales, así como por una ubicación centrista en la que 1) rechaza viejos extremos que son contraproducentes, 2) plantea políticas sociales más progresistas que en el socialismo, 3) su liberalismo económico se asocia a una eficacia que ha estado ausente en Europa, y 4) su desdén a los populismos de derecha e izquierda implica una modernización de políticas públicas, un mayor alcance de las inversiones y un crecimiento productivo que apoye a ciudadanos se ven excluidos por sindicatos o regulaciones. Al menos eso interpreto.

La mayoría desdeñó el simplón populismo de corte trumpista, pero no deja de inquietar que 11 millones de franceses se hayan ido por la peligrosa opción de la ultraderecha, que nos recuerda el peor radicalismo republicano de Estados Unidos. Acá, a su vez, el enfoque de AMLO podría evocar algunos elementos similares aunque ya se ha venido distanciando de sus viejas posiciones en contra del libre comercio y la inversión privada. Cabe esperar lo mismo en cuanto a la intervención del Estado.

* LA CALIDAD DEL FUTBOL profesional en México sigue dando pena ajena con la complicidad de los medios. Para ellos la excelencia vendría a ser que, de repente, un club que descendía… califica a “la fiesta grande” y puede resultar campeón contra equipos mediocres que eliminaron a los “grandiosos”. Está visto que eso de la emoción artificial (anécdotas y datos para picar o interesar) se traduce en surrealismo y pasión comercial, no en buen futbol.

* DE HECHOS LAMENTABLES EN el Fraccionamiento Potosino de Golf (que pudieron haber sucedido en cualquier parte), he leído a gente resentida que generaliza sobre una supuesta “moral de los ricos”, si bien otros le dan mayor peso a peculiaridades y antecedentes específicos.

