Stealthing, la nueva y peligrosa moda sexual

El “Stealthing” se convirtió en una peligrosa moda de quitarse el condón sin el consentimiento de la pareja, lo que puede llevar a contraer todo tipo de enfermedades de transmisión sexual.



Esta modalidad fue estudiada por la estadounidense Alexandra Brosky, quien publicó un artículo en la revista académica Columbia Journal of Gender and Law, en el que aseguró que este hecho es bastante común y quienes lo llevan a cabo lo justifican como un “derecho natural masculino”.



Esta moda apareció con el uso de las redes sociales de citas que facilitan los encuentros sexuales entre personas desconocidas y que muchas mujeres no se animan a denunciarlo porque no saben si es o no una violación, aunque para los especialistas lo es. Existe un caso testigo en enero de este año en Suiza donde un hombre de 47 años fue condenado por violación porque se quitó el preservativo mientras practicaba sexo con una mujer que conoció a través de la red social Tinder.



La Justicia de aquel país dictaminó que, si se había acordado el sexo con preservativo y luego este no llegaba a usarse, se trataba de abuso sexual. Miguel Pedrola, coordinador de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina, aseguró que “es fundamental hablar sobre el uso del preservativo, el método más eficaz para reducir la transmisión del VIH y de otras de infecciones sexuales como la gonorrea, la clamidia, las hepatitis virales, la sífilis, el herpes genital o el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el virus Zika”.



Durante 2016, AHF Argentina realizó 30.013 tests de VIH en 14 provincias de todo el país, y efectuó un relevamiento a todas las personas que se testearon. Los resultados arrojaron que sólo el 14,5% utilizó siempre el preservativo, mientras que el 65% lo hizo en algunas oportunidades y el 20,5% reconoció no usarlo nunca. “La eliminación no consensual del preservativo durante las relaciones sexuales expone a las víctimas a riesgos como un embarazo no deseado y a infecciones de transmisión sexual”, sostuvo Pedrola.

El Intransigente.com