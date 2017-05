“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*.

Agentes de migración detienen a Valentín Castillo Garzón

Un acierto el de los agentes de migración que lograron la captura de Valentín Castillo Garzón, ex director de Auditoría Fiscal del Gobierno de Sonora, quien intentaba escapar a los Estados Unidos. Castillo es acusado de realizar auditorías a modo y exención de impuestos en el escándalo de corrupción conocido como los “moches fiscales”, con ello, el ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, benefició a sus compinches, generando un daño al erario público por arriba de mil 700 millones de pesos. Castillo Garzón era buscado por la Policía Federal Ministerial y la Interpol a través de una ficha roja, en atención de 12 órdenes de aprehensión.

Lo cierto es que ni con años en prisión estos ex funcionarios pueden resarcir el daño que han hecho, ya basta de pillerías. México requiere gobernantes honestos, mujeres y hombres que realmente quieran y trabajen por México.

Al Ritmo de Cumbia y no es campaña

Tómelo con atención.- El miércoles pasado a ritmo de cumbia con arreglos que promueven su candidatura presidencial, Miguel Ángel Mancera mostró sus dotes de bailarín al festejar a las Madres de la Ciudad de México.

El Jefe de Gobierno ya no tiene recatos, y se perfila a un proyecto personal para 2018, ya sin cuidar el uso de recursos públicos en su promoción personal. Miguel Ángel Mancera habló claro hace unas semanas, cuando anunció que después de presentar su Informe de Gobierno el 17 de Septiembre, dejará la Jefatura de Gobierno, para abocarse de lleno a su candidatura por la Presidencia de la República.

Gracias

Tómelo con agradecimiento.- el día de ayer por la noche ingresé a la Legión Nacional de Honor de México. Mi agradecimiento a José Elías Romero Apis y Juan Carlos Sánchez Magallan, por llamarme a ser parte de este grupo de académicos que buscan contribuir al crecimiento y engrandecimiento de México.

Sin duda, para que nuestro país pueda recuperar credibilidad y prestigio, la libertad de expresión, el Derecho a la información, y el buen ejercicio periodístico, son factores fundamentales. Por ello, he presentado un análisis de la situación de los periodistas en nuestro país. En forma objetiva, he expuesto la adversa situación que viven los periodistas y comunicadores en México, ahora no sólo debemos esquivar las balas; sino también, la persecución de los poderes fácticos, y la presión de las autoridades hacia los medios de comunicación mediante la publicidad oficial.

Es prioritario establecer la necesidad de demandar una agenda legislativa, que contemple entre otros puntos relevantes la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, impulsar una Ley de Periodismo de Alto Riesgo, Promover la despenalización de los delitos de prensa, y presentar una iniciativa de Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental.

México está catalogado desde hace más de una década, entre los Cinco países en los que más alto riesgo existe para los periodistas; se nos equipara con Medio Oriente, Siria, Israel y Palestina, países que llevan varios años en guerra. En nuestro país no existen herramientas que permitan en forma profesional, ética, transparente, y objetiva, evaluar el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información; así como determinar entidad por entidad, que tan riesgoso es el ejercicio profesional del periodistas. Es urgente que los periodistas mexicanos, podamos confiar en un Informe serio que documente sistemáticamente la situación en que se ejerce nuestra profesión.

Correo: tomeloconcalmacolumna@gmail.com

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.