Venderán fotografías inéditas de The Beatles durante el rodaje de ‘Help!’

México. Imágenes caseras del legendario grupo The Beatles tomadas en el set de filmación de la película “Help!” en 1965 saldrán a la venta 50 años después de quedar guardadas.

La grabación del actor australiano Leo McKern, que hizo de villano y protagonizó la película junto a los miembros de la banda, muestra al grupo en momentos espontáneos del detrás de escena en el set.

“Estas son imágenes tomadas en 1965, de quienes en ese momento eran las personas más famosas de la Tierra, en el pináculo de su carrera conjunta”, dijo a Reuters Neil Pearson, un peculiar comerciante de libros londinense que vende la grabación.

La banda aparece en casi 10 minutos de la cinta, que está en el casete original de 8 milímetros en que fue grabada, titulada por McKern como “escenas de nieve”, en la que también hay imágenes de la familia del actor.

La filmación incluye escenas que muestran a la banda tirándose por un tobogán, haciendo bromas mientras tocan instrumentos, además de momentos más privados, como uno en que se ve a Paul McCartney fumando un cigarrillo y tomando fotografías, según describe el vendedor.

McKern, que murió en 2002, alcanzó la fama con películas como “A Man For All Seasons”, “Ryan’s Daughter” y su rol protagónico en la serie de televisión “Rumpole of the Bailey”.

La grabación aún no se ha visto en público, pero una parte será emitida por la televisión británica el viernes.

Sin embargo, no será algo barato para los coleccionadores de objetos de The Beatles: su precio es de 35.000 libras (unos45.000 dólares).

RMX