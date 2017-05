Delfina Gómez y Elba Esther Gordillo, “las maestras de la corrupción”: PRI

México. El líder del sector popular del PRI, Arturo Zamora, advirtió que existe una alianza explícita entre la candidata de Morena a la gubernatura del Estafo de México, Delfina Gómez, y la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, a las que llamó las “maestras de la corrupción”.

En su opinión, queda en evidencia esa alianza explícita luego de darse a conocer una supuesta reunión entre Gómez Álvarez, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa, y Fernando González, exsubsecretario de Educación Pública y yerno de Gordillo Morales, para manifestarle a la candidata morenista su respaldo.

El integrante de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que Elba Esther Gordillo está en la cárcel por desvío de recursos públicos, mientras que Delfina Gómez desvió recursos que no le pertenecían, los de los trabajadores de Texcoco, cuando fue presidenta municipal.

Agregó que “finalmente quienes han realizado actos delictivos y reprobables terminan coincidiendo” y advirtió que esa alianza no dejará nada bueno para los mexiquenses.

“Delfina y Elba Esther sin duda alguna tienen coincidencias, las dos son maestras que dan mal ejemplo. Delfina y la maestra Gordillo hoy se alían, pues son dos maestras de la corrupción, son dos maestras que dejan claro que son enemigas de la reforma educativa, y los enemigos de la reforma naturalmente van aliados porque seguramente están protegiendo intereses que no buscan lo mejor, no dejarán nada bueno para los mexiquenses” indicó.

Según Zamora Jiménez, de todos es conocido que Andrés Manuel López Obrador no solo es el líder de Morena, sino que es quien ha llevado la campaña en el Estado de México, quien decide qué se hace o deja de hacer.

Por ello, añadió, resulta evidente “quién tiene el liderazgo de ese partido, quién dice que no miente, que no roba y que no se corrompe, pues se terminó aliando con su enemiga en las elecciones de 2006, con quien pidió el voto para Felipe Calderón con tal de que López Obrador no llegara a la Presidencia; Obrador se terminó aliando con lo más característico y reprobable de la corrupción en este país que es Elba Esther Gordillo”.

Arturo Zamora manifestó su confianza en que son más los maestros que están a favor de la reforma educativa, y que esa mayoría está apoyando a su candidato Alfredo del Mazo, pues “la colusión de intereses entre las maestras de la corrupción solo tiene el apoyo de algunos pocos maestros”.