Miriam en su camino hacia la muerte

A la memoria de Miriam Rodríguez

Ella lo advirtió en reiteradas ocasiones a las autoridades de Tamaulipas: “A ver si no me matan”. No eran suposiciones, sabía que pisaba terrenos peligrosos; sin embargo, esto no la hizo claudicar en la búsqueda de personas desaparecidas.

A Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez le secuestraron a su hija Karen Alejandra en 2012 en San Fernando, Tamaulipas. Como en la mayoría de los casos de desaparición y ante la omisión de las autoridades, Miriam investigó el caso, halló los restos de su hija en una fosa clandestina y señaló a los responsables de crimen; los capturaron, pero se fugaron del penal de Ciudad Victoria en días recientes.

Tomó el camino del activismo y las riendas del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, luego de haber localizado a su hija, pues sólo una persona que ha cargado con el dolor y la incertidumbre de un familiar desaparecido sabe de ese terror, de esa angustia que carcome en vida.

A Miriam la ultimaron el pasado 10 de mayo en su domicilio, el hecho indignó a diversos organismos nacionales e internaciones en pro de los derechos humanos, así como a la sociedad. Pese a ello, no hubo una sola declaración o respuesta del gobierno federal, igual que como sucede en las más de 30 mil desapariciones forzadas en todo el país. Así como sucede en los muchos asesinatos de activistas. Así como sucede en muchos otros crímenes.

Y es que el problema de la desaparición forzada en nuestro país ha tomado dimensiones verdaderamente aterradoras, tal y como lo dijo el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña. “Si nos preguntan cuál es el número exacto de desaparecidos o personas no localizadas o que han perdido la vida, ninguna institución les va a dar la respuesta, porque es un tema que no se conoce”, advirtió ante senadores en abril pasado.

Dicha situación, así como la omisión de las autoridades de los tres niveles, ha llevado a las víctimas a convertirse en activistas de sus propias causas, llámese medioambiente, la defensa de los derechos humanos, de indígenas o la búsqueda de desaparecidos. Todos con los mismos riesgos de ser asesinados, pero con la dignidad y la rabia por delante.

Lo mismo sucedió con don Nepomuseno Moreno en 2011, le arrancaron la vida de siete balazos sin haber encontrado a su hijo desaparecido un año atrás en Sonora. Hasta la fecha no se sabe de su hijo, mucho menos de los asesinos de “Don Nepo”, como era cariñosamente conocido en los colectivos.

Para destacar

De acuerdo con el observatorio británico Global Witness, 33 activistas habrían sido asesinados en México entre 2010 y 2015. Pero los datos se recrudecen en 2016, pues de enero a agosto, tan sólo ochos meses, se registraron 47 defensores de derechos humanos asesinados, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). En Oaxaca fueron asesinados 19 defensores; en Veracruz fueron 12 las víctimas; en Chihuahua mataron a 3; en Chiapas a dos; y una en la Ciudad de México, Sonora y el Estado de México.

La desesperanza y el temor que se respira en todo México va de la mano con la creciente ola de violencia en todos los rincones del país. El panorama se torna complicado, no sólo para los activistas o aquellos que buscan justicia, sino también para la población de a pie, cada día más vulnerable de convertirse en víctima de algún delito.