Público de Cannes, el más difícil de todos los festivales: Gael García

México. El actor mexicano Gael García Bernal, quien en 2000 hizo acto de presencia en el Festival Internacional de Cine de Cannes a través de “Amores perros”, aseveró que ese público es el más difícil de convencer.

“Es verdad que a veces Cannes es un poco ‘agreste’ con las películas porque la gente está ahí para juzgar directamente. No es un festival muy amigable en el sentido de algún público positivo u optimista, es una audiencia difícil y un lugar complicado”, opinó el también director y productor.

En entrevista con Notimex, subrayó que este mes Cannes celebra 70 años. Es, dijo, un foro que ha logrado conjuntar a lo más sobresaliente de la industria cinematográfica de todos los tiempos, pues muchos de los filmes que ahí se ven “trascienden reciban premios o no, pero todo el mundo se entera de ellos”.

“Amores perros”, que protagonizó en 2000 bajo la dirección del galardonado Alejandro González Iñárritu, ganó el Gran Premio como Mejor Largometraje de la Semana de la Crítica en la edición número 53.

La cinta compitió con “De l’histoire ancienne” (Orso Miret); “Good housekeeping”, “Happy end” (Jung Ji-Woo); “Hidden whisper” (Vivian Chang); “Krampack” (Cesc Gay) y “Les autres filles” (Caroline Vignal).

El reconocimiento fue otorgado por los más de tres mil críticos que formaron parte del jurado que en esa ocasión encabezó Bernardo Bertolucci.

En los casi 40 años de la Semana Internacional de la Crítica sólo la película mexicana “Cronos”, de Guillermo del Toro, había sido honrada con ese premio en 1993.

“Desde entonces he estado yendo casi todo los años, ya sea con una película que participa o que yo esté como jurado. Me gusta mucho esta parte porque es la oportunidad que tienes para ver las películas por primera vez y además las ves en salas hermosas.

“Es toda una sensación y fascinación por ver un estreno porque todo el mundo está pendiente”, destacó García, quien en 2010 fungió como jurado de la Cámara de Oro.

Además el actor ha sido invitado especial en las ediciones 69, a través de la Quincena de Realizadores con la película “Neruda” que coprotagonizó; en 2012 con “No”, también del chileno Pablo Larraín. En 2014 presentó “Ardor, la justicia de los débiles”, de Pablo Fendrik.

En la edición 67 el mexicano participó en la ceremonia de clausura de Cannes y ha destacado en las alfombras rojas al lado de sus compatriotas Diego Luna y Salma Hayek.

“No es difícil ser jurado, la verdad es bastante disfrutable. Creo que hay muchas cosas más difíciles y como jurado es un privilegio porque estás viendo cine durante 10 días y de forma constante. Son películas interesantes que muestran el trabajo de muchas personas.

“De pronto sí es un juego bastante cruel porque se tiene que elegir, pero a final de cuentas si las películas son buenas existirán tengan o no tengan premios, hayan estado en festivales o no, eso no importa, las buenas sobreviven”, enfatizó.