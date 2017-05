U2 arranca su ‘The Joshua Tree Tour’ (+videos)

Madrid. La banda irlandesa U2 inauguró su gira The Joshua Tree la noche del pasado viernes, 12 de mayo, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

La canción Sunday Bloody Sunday dio el pistoletazo de salida al tour que llevará al grupo dublinés por diversas ciudades de Norteamérica y Europa.

Los asistentes al concierto pudieron disfrutar de todas las canciones del aclamado álbum de 1987, The Joshua Tree, incluido el single Where The Streets Have No Name.

El broche de oro lo puso la canción inédita The Little Things That Give You Away.

En esta ocasión los teloneros de U2 fueron Mumford & Sons.

Tras el concierto de Vancouver, la alineación integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Millen Jr. visitará las ciudades de Seattle, San Fransico, Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, Pittsburgh, Miami, Tampa, Filadelfia, Washington, Toronto, Boston, East Rutherford y Cleveland.

Además ciudades europeas incluidas en el tour como Barcelona, Londres, Berlín, Roma, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas.

En este 2017 se cumplen 30 años desde el lanzamiento de The Joshua Tree, disco con el que U2 consiguió ser número 1 en las listas de Estados Unidos y otros países, entre los que se incluyen Reino Unido e Irlanda.

ROCK QUE NO SE SECA

Este es el setlist completo del primer show de la gira de U2.

1. Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day A Sort Of Homecoming MLK Pride (In The Name Of Love) Where The Streets Have No Name I Still Haven’t Found What I’m Looking For

8. With Or Without You

Bullet The Blue Sky

10. Running To Stand Still

Red Hill Mining Town In God’s Country Trip Through Your Wires One Tree Hill Exit

16. Mothers Of The Disappeared.

Encore

Beautiful Day Elevation Ultraviolet (Light My Way) One Miss Sarajevo The Little Things That Give You Away.

