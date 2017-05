Arbitraje mexicano malbarata el Gafete-FIFA, asegura exsilbante Ramos Rizo

México.- Consciente de que importa más la calidad que cantidad, para el ex silbante internacional Felipe Ramos Rizo es una exageración de que existan 10 árbitros mexicanos con Gafete FIFA, cuando tal vez por cualidades solo lo deberían de tener la mitad.

“Totalmente (está malbaratado), hoy tenemos 10 árbitros internacionales, me quedaría con cinco porque no hay más, no tiene caso tener cantidad a tener calidad, son cosas totalmente diferentes”, subrayó.

Exhortó a que haya una capacitación a fondo para la mejora del arbitraje mexicano, “hoy lo que se necesita es que ese talento que sirve, tienen que capacitarlo bien y enseñarles a arbitrar, porque las reglas las aprendes, pero el problemas es cómo lo vas aplicar, cómo vas a manejar la presión dentro de la cancha, no es igual arbitrar en una cancha de División de Ascenso, que van dos o tres mil personas, a que te metas al estadio Azteca con 90 mil personas, a mí me tocó en Australia con 120 mil personas y salen y sientes que se te cae el mundo”.

Indicó que hay árbitros para crear a futuro y figuras del arbitraje sí las hay, pero no las capacitan bien, hay gente que arbitra poco y de repente ya no lo ves, desaparecen, luego hay árbitros internacionales que portan el Gafete FIFA que no tiene por qué traerlo en ese momento. Hoy el gafete está devaluado”.

En entrevista con Notimex, Ramos Rizo lamentó que los jóvenes de hoy en día carezcan de un líder en el arbitraje mexicano, por lo que no hay a quien aprenderle, lo cual se debe a que la gente que dirige el arbitraje mexicano no está capacitada del todo.

“La primera causa del estancamiento del arbitraje mexicano es que lo dirigen gente que no sabe, la segunda no hay capacitación, creen que por unos videos de la FIFA, dar respuestas sí o no, A, B y C, creen que eso ya es tratar de hacer buenos árbitros”, apuntó.

“Tampoco los jóvenes tienen arriba un líder a quien aprenderle, ese es otro problema, si me preguntas quién es el mejor árbitro de México, te diría que no hay, el arbitraje mundial está en crisis, lo vimos en la Champions, en el Real Madrid-Bayern Munich con tres goles en fuera de lugar”, acotó.

Consideró que en México a los silbantes ya se les olvidó lo fundamental, que es aplicar el reglamento, ahora sólo son cumplidores de órdenes y de sobrellevar el compromiso en turno.

“Se olvidó en el arbitraje mexicano es enseñarlos a arbitrar, hoy han creado robots a los que le dicen haz esto y arbitran en sacar los partidos y se han convertido en pita-faltas, algo que le falta al futbol mexicano y al arbitraje es capacitación, eso es básico”, expresó.

Detalló que en su época para llegar a la Primera División era todo un proceso y tomar experiencia necesaria en las categorías inferiores, sin embargo, ahora hay a silbantes a los que apresuran en su preparación y por eso duran poco en la máxima categoría del balompié mexicano.

“Ven un árbitro en División de Ascenso más o menos y lo quieren ascender y cuando llegan a Primera División los tienen que regresar porque todavía no están preparados. Hoy subes a Primera División con 20, 25 partidos en División de Ascenso, cuando en mi época subíamos con 150, 200 partidos en Ascenso, ya la preparación es diferente”, detalló.

Insistió también que los árbitros deben acoplarse a lo solicitado y si es posible hasta el carácter cambian, “ellos hacen lo que les dicen, la forma en que están creando está equivocada y entonces el árbitro debe recurrir a su propia capacidad”.

Acotó que cuando hay un árbitro fuerte, les dicen que le bajen, “debes ser blandito y ahí es donde se acaba todo, al árbitro lo tienen que dejar ser como es, fuerte, enérgico, y esas cosas se han acabado. Hoy los árbitros deben buscar por sus propios medios para mejorar porque la instrucción en México está pérdida”.