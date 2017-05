Fela Domínguez negocia protagonizar musical “El guardaespaldas” en España

México.- La actriz y cantante Fela Domínguez dijo que aún no existe nada en concreto con respecto a que protagonice el musical “El guardaespaldas” en España, como lo aseguró su compañero Agustín Argüello.

“Ahorita estoy feliz y contenta aquí. Cuando exista algo seguro, prometo decirles todo a detalle, pero ahorita estoy feliz de cumplir dos años con ‘El Rey León’ y todavía se vienen más funciones conmigo, todavía no me quiero ir”, comentó Domínguez, quien interpreta a “Nala”.

Admitió que sí hay acercamiento con los productores de la obra, “pero todavía nada seguro, por eso no toco mucho el tema. Cuando haya algo seguro sobre si me voy o no, prometo avisarlo y con detalle. Depende de muchísimas cosas”, insistió.

Explicó que es indefinido su contrato con el musical “El Rey León” en México, por lo que éste no sería un impedimento si es que debe irse.

“Estamos por gusto y por amor a la obra, no es que nos amarren. La gente que ha salido es por cosas personales, como el caso de Carlos Rivera quien tenía una gira pendiente y a quien tengo tanto que agradecerle. No hay manera de pagarle, sólo con mi amistad porque me enseñó mucho, parte de mi ‘Nala’ es gracias a él”.

“El guardaespaldas” es un musical basado en la película “The bodyguard” que en 1992 estelarizaron Whitney Houston y Kevin Costner. Se estrenará el 28 de septiembre próximo en el Teatro Coliseum de Madrid, España.

Los españoles Maxi Iglesias e Iván Sánchez son los actores que alternarán el personaje protagonista masculino y ha trascendido que Fela Domínguez será quien encabece el reparto.

Se ha presentado con éxito en sus versiones de Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia y Australia.

El jueves pasado, la producción y elenco del musical “El Rey León” en México celebró dos años en cartelera y 700 representaciones en el Teatro Telcel de esta ciudad. Al respecto, la actriz platicó:

“En backstage mis compañeros y yo recordábamos el día de las audiciones y el primer ensayo. Es una obra tan espiritual, tan hermosa, y tan viva que no nos hemos dado la oportunidad de aburrirnos, todo el tiempo estamos renaciendo y evolucionando. La oportunidad de tener compañeros de varios países hace que sea una obra enriquecedora, es un placer estar aquí”.

Para Fela Domínguez, “El Rey León” significó su primera oportunidad como actriz de teatro musical.

“Pude interpretar a una mujer fuerte, porque ‘Nala’ lucha por su pueblo y no se da por vencida. Antes, yo tenía muchos miedos; le temía a lo desconocido, a intentar cosas diferentes. Pude mimetizar a ‘Nala’ con Fela y ahora veo que puedo crear cosas distintas y resolver de otra manera”.

Con respecto a su carrera como cantante, informó que se están componiendo temas para su próximo disco.