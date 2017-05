En los últimos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha generado diversas recomendaciones y pronunciamientos cuando alguna autoridad tortura, ataca, golpea o mata a un criminal al que se le violentaron sus “Derechos Humanos”.

Recomendaciones basadas en sus grandes “investigaciones”, “investigaciones” que realizan los abogados que no tienen una pizca de idea o instrucción en investigación y creen que sólo las supuestas víctimas tienen la verdad.

Esos funcionarios godinezcos defensores de los Derechos Humanos dan recomendaciones por supuestas violaciones a las garantías de los delincuentes; la mayoría defensores de integrantes de las organizaciones criminales del país, organizaciones como, Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana o Los Zetas.

Hoy me pregunto y pregunto

¿La CNDH de qué cártel es?

No es un secreto que muchos mexicanos, señalen que la CNDH sirve para defender delincuentes, los defienden y en algunos casos los asesoran para que evadan el accionar de la justicia.

El sábado pasado un grupo de compañeros fueron “levantados” por integrantes de la Familia Michoacana en Totolapan, Guerrero, zona de alta incidencia delictiva, esa zona llamada Tierra Caliente donde los delincuentes andan muy quitados de la pena.

Tras darse a conocer los hechos, diversos organismos de Derechos Humanos estatales se pronunciaron al respecto en rechazo a las agresiones; todos menos los funcionarios de la CNDH, ni el titular de la Quinta Visitaduría a cargo de Édgar Corso Sosa o del Director del Programa de Agravio de Periodistas Rodrigo Santiago Juárez, 24 horas después sacan un escueto comunicado al respecto.

De qué sirven los mil 728 millones 566 mil pesos que les da el gobierno federal de presupuesto, esos defensores de derechos humanos de la CNDH creen que desde la comodidad del teléfono se pueden evitar las agresiones a la prensa. Quizá 24 horas después se pronuncia porque los fines de semana no trabajan.

Quizá sea porque los compañeros “levantados” no son integrantes de una organización delictiva, quizá porque no son delincuentes, por eso no les importan, lo peor, porque los periodistas no tienen dinero.

Vuelvo a preguntar

¿La CNDH de qué cártel es?

Quizá los doctores o abogados (así les gusta que les llamen en el mundo godinezco) se molestarán, se harán los ofendidos y dirán que estoy loco.

Señores Godínez conozco la estructura de la CNDH y varios de sus funcionarios algunos incluso se fueron de ese organismo, decepcionados porque el elefante blanco sólo se mueve a los intereses de algunos.

Pregunto:

¿La CNDH de qué cártel es?