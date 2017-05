Renegociación del TLCAN saldría en actual administración, prevé diputado

México.- El presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, confió que la eventual renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte concluya en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista, el también líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, descartó que las negociaciones pudieran extenderse hasta el próximo gobierno de México, toda vez que en “el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene prisa”.

No obstante, resaltó que la mayoría de los mexicanos están claros que el gobierno mexicano debe tener una visión y postura responsables, lo que implica que se plantee un proyecto con sensatez, equilibrado y una serie de planteamientos que sean no sólo factibles, sino realizables en términos económicos.

“Frente al populismo no podemos poner alternativas de carácter radical de ultraderecha, es decir, lo centrado y lo moderado siempre será lo mejor, el ejercicio de un gobierno, eso es una demanda de la sociedad, donde haya transparencia, que se combata la corrupción”.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo qué hay que conceder el tiempo suficiente a manera de que quienes en su momento sean los que compitan para llegar al Gobierno de la Republica, tengan la madurez y la altitud apropiada.

Asimismo, afirmó que hay tranquilidad ante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el tema ganadero toda vez qué hay la certidumbre que los productores norteamericanos y canadienses habrán de colaborar para mantener las actuales condiciones.

Los ganaderos de México y Estados Unidos están satisfechos, aseveró el legislador federal quien sostuvo que este martes se reunieran con sus contrapartes, con quienes lo han hecho por muchos años incluso desde antes del citado acuerdo comercial, es una relación cercana.

Cuestionado sobre si hay el riesgo de una negociación alevosa, advirtió que no se puede descartar, luego de que no hay mucha claridad ni certidumbre de lo que vaya a poner sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, aunque hay una apreciación compartida por muchos e incluso por ganaderos norteamericanos de que no va ser el principal objetivo el sector agro alimentario.

Presumió la calidad de la ganadería de México y reconoció al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, por su la excelente anfitrionía para los trabajos de las LXXXI Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que arrancaron este día.

Afirmó también que hay un ánimo nacional y legislativo de unidad en todos los partidos, “de que podremos tener diferencias pero ante el reto que enfrentamos como país y no sólo de discurso ni de postura, de cerrar filas para acompañar el proceso de renegociación”.

Incluso, dijo en la Cámara de Diputados ya se conforman grupos de trabajo que estarán pendiente para dar seguimiento y apoyo a los procesos. “Además de la parte interparlamentaria, hemos recibido expresiones de congresistas norteamericanos con ánimo favorable para tener un buen resultado”.

Cházaro Montalvo rechazó que los procesos electorales contaminen la renegociación o se utilice para afectar al ejecutivo federal, porque no habría razón, “el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy claro que se defenderán los principios y dignidad de los mexicanos y no es un tema de discurso”.

“No es quien grita más sino quien tiene claridad de lo que se va a defender y sea firme en no conceder cosas que no deben ser”, concluyó el legislador federal.