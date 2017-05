Humberto Moreira rechaza que tenga cuentas en Mónaco e Islas Caimán (video)

México.- El candidato a una diputación local de Coahuila Humberto Moreira negó que su esposa, familia o él mismo tengan recursos en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán como publicó un medio de comunicación, y reprochó que no haya investigado la veracidad de los documentos que le envió el PAN y su candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas.

En un video y con las presuntas pruebas en mano, afirmó que incluso hace algunos días le llegó información igual a la que sacaron pero contra el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con dicha información, Anaya Llamas tendría 32 millones de dólares en el Banco de Barbados y más de 200 millones de pesos en diferentes cuentas de Banorte, este último con un domicilio en la Ciudad de México para recibir sus estados de cuenta .

El candidato del Partido Joven rechazó “la infamia, calumnia y la enorme difamación en su contra, por lo que realizó una investigación sobre dichas acusaciones”.

“Hay una oficina de Estados Unidos que depende del Departamento del Tesoro al cual citan, por sus siglas en inglés, se llama OFAC, investigan los recursos de procedencia ilícita en su país y en otros países y resulta que al consultarlo nos muestra que es falsa la información que presentan hoy”.

Más aún, insistió que es falsa “porque no conozco Mónaco, no conozco las Islas Caimán, como maestro de Geografía, sé dónde están ubicadas en el mapamundi, pero nunca he ido”.

Afirmó que incluso ya están “tramitando lo que es el documento de empadronamiento que se debe tener para abrir una cuenta en Mónaco y demostrar que no existe ningún empadronamiento por parte de mi esposa o de algún familiar mío”.

Según Moreira Valdés, no respetaron la máxima de la política “y en la política como en la cacería, a la hembra no se le toca, y en este caso a las mujeres, a mi mujer, pero nos damos cuenta que es un misógino Guillermo Anaya, no es el primer ataque a las mujeres”.

Aclaró que no tiene tiempo para demandas en este momento, porque está trabajando en una campaña, “pero no voy a permitir que a mi esposa la hayan dañado así, ella puede demandar, al igual que mi hermano, mi cuñada y otras personas que aparecen”.

PRI y PAN piden que se investigue a Humberto Moreira

Por otro lado el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza y su homólogo del PAN, Ricardo Anaya Cortés exigieron una investigación a Humberto Moreira para deslindar responsabilidades en torno a las presuntas cuentas bancarias en Mónaco e Islas Caimán de familiares del exgobernador de Coahuila.