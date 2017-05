Isaac Hernández regresará a la Ciudad de México con “Despertares 2017”

México.- El mexicano Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet, volverá a emocionar al público capitalino con su espectáculo “Despertares 2017”, el cual reunirá en un mismo escenario a los máximos representantes de la danza en el mundo, durante la gala que ofrecerán en el Auditorio Nacional.

Tras el éxito de “Despertares 2016” en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde hubo lleno total y después de su última presentación en el Coloso de Reforma en 2014, Hernández regresará con la intención de ofrecer una noche inolvidable, señalaron sus promotores en un comunicado.

Propuestas innovadoras y diversas que presentan lo más exquisito del ballet internacional y la danza contemporánea, sorpresas exclusivas y la oportunidad de ver en el escenario a artistas provenientes de las mejores compañías del mundo, es lo que caracteriza el espectáculo que Hernández creó en 2011 y desde entonces realiza año con año.

Bajo la producción artística de Soul Arts Productions, la casa productora fundada por Isaac Hernández y su hermano Esteban Hernández, solista del San Francisco Ballet, “Despertares” está diseñado para deleitar a los amantes de la danza en sus distintas expresiones, la música y para aquellas personas por primera vez se acercan a este arte.

“Despertares es una gala única en el mundo, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y no he encontrado un lugar donde la gente se ilusione tanto por un espectáculo como este”, compartió Isaac Hernández a Notimex durante la presentación de su espectáculo en Guadalajara en julio pasado.

Explicó que se trata de una gala que les toma más de un año organizar, “la logística es muy complicada, tomamos el riesgo confiando en la respuesta de la gente, a ciegas, y no nos equivocamos, nos da mucho gusto saber la expectativa que ha creado”.

En esa ocasión “Despertares” reunió en una misma gala a bailarines de las compañías de danza más importantes del mundo, entre ellos Tamara Rojo, directora del English National Ballet; Michaela Deprince, del Ballet Nacional de Holanda; Nadia Mara, del Atlanta Ballet, y Esteban Hernández, hermano de Isaac y bailarín del San Francisco Ballet.

