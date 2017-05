La carrera para el gobierno del Estado de México

La candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, se pronunció por detonar las inversiones y trabajar con proyectos sustentables en la entidad.

Durante su reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gómez Álvarez indicó que analizarán las propuestas en materia de infraestructura urbana desde un perfil que, en primer lugar, beneficie a los ciudadanos y mejore su calidad de vida.

Finalmente, Delfina Gómez acordó mesas de trabajo para crear una plataforma de gobierno en materia urbana, similar a las presentadas en semanas anteriores, como RITMO, SSANO, TUIT y LIMPIO.

Juan Zepeda promete mejorar abasto de agua en el Estado de México

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, se comprometió con los habitantes del municipio de Coyotepec a buscar una solución a la problemática de escasez de agua en esa región.

Al encabezar un evento de campaña proselitista por esa localidad mexiquense, el abanderado perredista reconoció el problema que padecen los pobladores de no tener agua en sus casas y por lo cual se ven obligados a solicitar pipas.

Aseguró que de ganar las elecciones del próximo 4 de junio en la entidad no les faltará agua, pues no viene a prometer, sino que porque puede extiende su compromiso de que no les faltará el agua.