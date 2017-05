Marisol Alamilla y sus comentarios eugenésicos

Por Carlos Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco.

En los días más recientes, los devotos de lo “políticamente correcto” de nuevo han salido a mostrar su “indignación” en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Ahora, el objeto de su “indignación” ha sido la titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, por unas declaraciones “discriminadoras” en contra de los alumnos con discapacidad, quienes forman parte del sistema de educación especial de dicho Estado.

La parte sustantiva de las declaraciones “discriminadoras”, emitidas hace como diez días, se puede consultar aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=YTn_2T5FDJM

Nuestras “buenas conciencias” nacionales se han sentido agraviadas por las siguientes palabras de la funcionaria: “Lo que menos queremos nosotros, en el Estado, es tener niños en estas condiciones, y el Sector Salud se encarga de eso. Y cada día vamos a tener menos, y cada día, que así lo vamos a tratar de trabajar, es que cada día se requieran menos maestros para estos niños porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un niño bien, en buenas condiciones cognitivas, eso es lo que estamos buscando”.

Y, la verdad, yo no veo motivo alguno para los aspavientos de los “bien intencionados”, porque las palabras de Marisol Alamilla Betancourt se inscriben dentro de la eugenesia que ya existe en nuestro sistema legal, institucional y programático desde hace muchos años.

En efecto, nuestro sistema ya contempla claramente una política pública tendiente a reducir, lo más posible, todo tipo de discapacidad física y/o mental en nuestra población, con especial énfasis en la atención prenatal.

No de balde, el artículo 3º de la Ley General de Salud determina que la salubridad general incluye, entre otras cosas: la atención materno-infantil (fracción IV), el genoma humano (fracción IX Bis), la educación para la salud (fracción XI), la prevención y el control de las enfermedades transmisibles (fracción XV), la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes (fracción XVI), y la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad (fracción XVII).

No nos engañemos: sólo se previene lo indeseable. Y por supuesto que las discapacidades son indeseables, lo que no significa que la gente con discapacidad no tenga que recibir los servicios adecuados para su desarrollo personal (de nuevo la fracción XVII).

Las discapacidades son indeseables y por supuesto que no queremos que haya más niños con discapacidad. Tampoco adultos.

A ver, no nos confundamos ni nos dejemos confundir con las ideas vulgares de los devotos de lo “políticamente correcto”.

La cosa es muy sencilla y tiene dos componentes contundentes: a) las discapacidades son indeseables, por eso el Estado despliega un sinfín de medidas de prevención para evitarlas, desde antes incluso del nacimiento de las personas; y b) las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho y deben recibir, por parte del Estado, toda la atención posible para su desarrollo integral dentro de una sociedad incluyente.

Sólo pueden confundirse los ya confundidos, pues.

Que nos vaya quedando claro el hecho de que nuestro sistema legal, institucional y programático es eugenésico y, al mismo tiempo, es humanista: lucha contra las discapacidades (porque éstas son indeseables), pero acepta e incluye a las personas con discapacidad (porque son sujetos de pleno derecho).

Y las declaraciones de la funcionaria están correctamente enfocadas en este sentido, correctamente.

Marisol Alamilla Betancourt dice, sin ambages, que no queremos que haya más niños con discapacidad, pero nunca dice que debamos matar a los niños con discapacidad, o que haya que deshacernos de ellos, o que debamos de negarles sus derechos más elementales… ¡nunca!

Lo que palmariamente dice la funcionaria es que lo “ideal” es que cada vez haya menos niños con discapacidad hasta lograr que no existan, y que en eso está trabajando el Sector Salud de su Estado, como debe ser, ya que la ley local de salud reproduce íntegramente lo que dispone la Ley General de Salud.

Y por supuesto que toda nuestra sociedad quiere que cada vez haya menos niños con discapacidad, ¿o no? ¿Alguien, en su sano juicio y sinceramente, desea que cada vez haya más niños con discapacidad en el mundo y en nuestro país?

¿Quién de ustedes, mis amables lectores, desearía tener hijos o parientes cercanos con espina bífida, con hidrocefalia, con trisomía del par 21 (Síndrome Down), con ceguera o sordera de nacimiento, con autismo, con parálisis cerebral, con esclerosis lateral amiotrófica, con parálisis facial periférica, con epilepsia, con Síndrome de Turner, con osteogénesis imperfecta o cualquier otro tipo de discapacidad?

¡Por favor!

Por supuesto que nadie lo desearía, y por eso tratamos de prevenir todo tipo de discapacidad, como sociedad y hasta donde nos sea posible.

Pero no desearlo no significa que queramos eliminar de tajo a todas las personas con discapacidad, sea cual sea la causa de ésta. Por eso también, como sociedad y hasta donde nos resulta posible, hemos dispuesto de leyes, instituciones y programas para atender dignamente a las personas con discapacidad.

De hecho, y en aras de evitar que las discapacidades afecten a las personas desde su nacimiento, algunos de nuestros códigos penales locales siguen considerando, como excluyente de responsabilidad penal del delito de aborto, la suposición fundada de alteraciones genéticas o congénitas en el producto.

Como ejemplo, el mismísimo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que en su artículo 97, fracción III, dice:

Artículo 97.- El aborto no será punible:

(…)

III.- Cuando a juicio de cuando menos dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves (…).

¡Qué ganas, pues, de querer malinterpretar las cosas con tan de hacerse el “progre” y el “indignado”!

Conclusión: las palabras de la funcionaria Marisol Escamilla se encuadran, perfectamente, dentro de la política eugenésica y humanista del Estado Mexicano. No deseamos que la discapacidad afecte a nuestra población, pero esto no nos conduce a rechazar a las personas con discapacidad, al contrario. Así de simple.