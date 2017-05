Palma de Oro recibida en Cannes motiva a Elisa Miller a seguir contando historias

Mexico.- A una década de que Elisa Miller ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, recordar ese momento aún le roba una sonrisa y le refuerza el espíritu y las ganas por seguir contando historias.

Aunque es trillada la frase “no hacemos películas para ganar premios”, la cineasta reconoce que la experiencia fue única, se aquilata y se lleva en el corazón.

El Festival Internacional de Cine de Cannes celebra en 2017 sus primeros 70 años de existencia, en los que ha cobijado y respaldado el trabajo de muchos cineastas mexicanos, y se ha convertido en un espacio entrañable para los ya consagrados y los novels realizadores.

En 2007 Miller se convirtió en la primera mujer mexicana cineasta en ganar la Palma de Oro por su cortometraje “Ver llover”. Tenía tan sólo 24 años y era estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

El trabajo fue elaborado para una clase y “por cierto no le fue nada bien en la calificación”, recuerda Miller, quien entre risas recuerda que cuando le dieron la noticia de que participaría en Cannes no daba crédito e incluso pensó que se trataba de una broma.

“Colgué el teléfono y me volvieron a llamar diciéndome una persona con acento francés: no es una broma, tu trabajo fue seleccionado. En ese momento la emoción me ganó, lloré y todos preguntaban qué tenía. Hasta el director de publicidad con el que trabajaba estaba un poco indignado, decía que era como si su secretaria ganara el premio Nobel”, recordó.

Fue entonces cuando Miller decidió no volver a la publicidad, pues había encontrado su medio de expresión, que recientemente la llevó a estrenar su cinta “El placer es mío”.

Aunque aún siente que las expectativas sobre su trabajo son muy altas y de manera constante vuelve la pregunta de si buscará regresar a Cannes, ella misma lo desconoce.

Con la madurez que le han dado los años y tras haberse convertido en madre hace unos meses, la realizadora aún tiene fresco en la memoria los momentos previos a recibir la distinción, que compara con la preproducción de una película.

“Tras el aviso tuve que preocuparme por el vestido para ese día y mis amigas me mostraron sus mejores atuendos, lo cual fue acto muy lindo de su parte, pues yo no sabía utilizar tacones”.

Sin embargo, al enterarse de la situación, la diseñadora Clara González se ofreció a darle los vestidos que ocuparía para la ceremonia. De esa manera, cargada de sueños y emoción viajó a Francia, llevando como cómplice a la actriz Sofía Espinosa, de 16 años, protagonista del corto junto con Diego Cataño.

“Su madre me la encargo mucho”, comentó Miller, mientras recuerda con alegría todo lo que vivieron juntas y estrechó su amistad. “Siempre hubo una buena conexión y hasta el día de hoy somos muy cercanas”, subrayó.

“Nos parábamos en las alfombras rojas y comentábamos de las actrices que pasaban y su comportamiento, pues era nuestra primera vez en el imponente certamen”.

La mañana previa a la ceremonia Miller se encontraba nerviosa por lo que habló con su madre, quien en un acto premonitorio le sugirió preparar un discurso, por si ganaba.

Un tanto escéptica prefirió hacer caso omiso, aunque al llegar al teatro los nervios se apoderaron de ella pues pensaba que podría aspirar a tan sólo una mención honorífica por ser el único trabajo latinoamericano de los 11 o 12 que competían.

“Pasaron las menciones y creí que era todo, aunque en el fondo me sentía ganadora por estar viviendo ese momento”, compartió.

Minutos después un cineasta chino dijo su nombre y el de su cortometraje. “No lo podía creer y Sofía me decía: párate, ve al estrado y no podía, porque las cámaras estaban sobre mí y, bueno, al final dije unas breves palabras”.

“En el backstage vi momentos irreales, cuando el galán del cine francés Alain Delon me recibió con una copa burbujeante de champán no daba crédito, quería hablar con mis tías y contarles lo que pasaba”.

Elisa Miller enfatizó que “fue algo muy loco pues estaba muy chica para todo lo que me pasó”. Reconoció que ese premio impulsó su carrera profesional “pero también con el vinieron otras cosas como las envidias y con todo eso tuve que lidiar a mi regreso”.

La directora de cine, escritora y productora subrayó que le gusta todo lo que hace. “Me gusta contar historias, hace 10 años el cortometraje -Ver llover- me marcó y hoy en día vivo una nueva etapa al ser madre, así que a ver con qué más me sorprende la vida”.

Ve el cortometraje aquí

NTX